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Altı sıfırlı banknotları iade etmek için son gün 31 Aralık

Banknotlar 2006 yılında dolaşımdan kaldırılmıştı

26 Aralık 2015 13:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 2006 yılında dolaşımdan kaldırılan 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyon Türk lirası banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresinin, 31 Aralık mesai saati sonunda biteceği bildirildi.

Hürriyet’in haberine göre TCMB'nin E-7 emisyon grubu banknotlarının zaman aşımına ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi sitesinde yayımlandı. Duyuruda, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren dolaşımdan kaldırılan E7 Emisyon Grubu 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyon Türk lirası banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresinin, 31 Aralık mesai saati sonunda biteceği kaydedildi.

 

Söz konusu banknotların 31 Aralık mesai saati sonuna kadar TCMB ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebileceği aktarılan duyuruda, bunların 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren değerlerini tamamen yitireceği belirtildi.

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