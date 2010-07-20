Altı ocağa ateş düştü

T24- Tokat-Gaziantep-Hatay-Manisa-Nevşehir - Çukurca'daki bu gece PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerlerin aileleri acı haberi öğrendi.

Piyade Üsteğmen Çetin Aylar'ın Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesi ve yakınları, acı haberi alınca üzüntüye boğuldu.

30 yaşındaki Üsteğmen Aylar'ın Turhal ilçesi Güneş Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, Turhal Kaymakamı Mehmet Ünlü, İlçe Belediye Başkanı Ali Gözen ve diğer askeri yetkililerle eve giden İl Jandarma Komutan Yardımcısı Binbaşı Yıldırım Çatık verdi.

Şehit Aylar'ın ailesinden bazıları haberi duyduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Çetin Aylar, ailenin tek erkek çocuğuydu.





MEZRADAKİ ANNEYE ACI HABER VERİLDİ



Piyade Komando Uzman Çavuş Mesut Keklikçi'nin Gaziantep'teki evinde de yas var. İslahiye Kaymakamı Resul Kır, İslahiye Emniyet Müdürü Enver Soylu ile ilçeye bağlı Kozdere köyü Mameyler mezrasına gelerek, anne Şengül Keklikçi'ye oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Haberi alınca fenalaşan anne ve şehidin kardeşlerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu.





Piyade Komando Uzman Çavuş Mesut Keklikçi'nin Gaziantep'teki evinde de yas var. İslahiye Kaymakamı Resul Kır, İslahiye Emniyet Müdürü Enver Soylu ile ilçeye bağlı Kozdere köyü Mameyler mezrasına gelerek, anne Şengül Keklikçi'ye oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Haberi alınca fenalaşan anne ve şehidin kardeşlerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınları da eve gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Mesut Keklikçi'nin babası Etem Keklikçi'yi 5 yıl önce trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Kayseri Komando Paraşüt Tugayı'nda görevli olan Uzman Çavuş Keklikçi geçici görevle Hakkari'nin Çukurca ilçesine gelmişti.



BİR HAFTA SONRA NİŞANLANACAKTI



23 yaşındaki Uzman Çavuş Ayhan Say'ın Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ailesine de acı haber verildi.

23 yaşındaki Uzman Çavuş Ayhan Say'ın Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ailesine de acı haber verildi.

Ocaklı Mahallesi Türkoğlu Sokak'taki Say ailesinin evine gelen askeri ve mülki erkan, aileye oğullarının şehit olduğunu bildirdi.

Haberin verilmesi sırasında Baba Hasan Say gözyaşlarını tutamadı.

Bu sırada, bir aile ziyareti için İskenderun'a giden Anne Ayşe Say ise komşularının haber vermesi üzerine eve geldi. Ayhan Say'ın bir hafta sonra nişanlanacağı öğrenildi.

Beş kardeşi olduğu öğrenilen şehidin evine Türk Bayrağı asıldı. Şehit Ayhan Say'ın cenazesi yarın Dörtyol Ocaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





'ARTIK KEMİĞE DAYANDI'



Uzman Çavuş Turgay Yılmaz'ın Nevşehir'deki evinde de yas var.Avanos ilçesine bağlı Mahmatlar beldesinde, oğullarının şehit düştüğü haberini öğrenen baba Abdulkadir Yılmaz ile anne Gülsüm Yılmaz, büyük acı yaşadı.

Uzman Çavuş Turgay Yılmaz'ın Nevşehir'deki evinde de yas var.Avanos ilçesine bağlı Mahmatlar beldesinde, oğullarının şehit düştüğü haberini öğrenen baba Abdulkadir Yılmaz ile anne Gülsüm Yılmaz, büyük acı yaşadı.

Turgay Yılmaz'ın babası Abdulkadir Yılmaz, ''Diyecek hiçbir şeyim yok. Vatan sağ olsun'' dedi.

Şehidin akrabası Erdoğan Çayır ise ''Biz dünyanın en güçlü ordularından biriyiz diyoruz ama dört tane PKK'lı ile niye baş edemiyoruz. Bu acı haberler bütün ülkeyi yıkıyor. Artık bu işi bitirsinler. Yeter yani artık kemiğe dayandı'' diye konuştu.

Şehit Yılmaz'ın cenazesi yarın Mahmatlar beldesinde toprağa verilecek.







TURGUTLU'DA YAS VAR



Uzman Onbaşı Samet Yılmaz'ın Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki baba ocağında da acı yaşanıyor.

Uzman Onbaşı Samet Yılmaz'ın Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki baba ocağında da acı yaşanıyor.

Turgutlu'nun Turgutlar Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz ailesi, askerlik hizmetinin ardından uzman erbaşlık sınavına girerek piyade uzman onbaşı olarak 1 yıl önce göreve başlayan oğullarının şehit haberiyle sarsıldı. Şehidin annesi Hatice Yılmaz ve babası Salih Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehit haberinin ilçede duyulmasının ardından ailenin evinin bulunduğu sokağa çok sayıda vatandaş geldi. Başta şehidin evinin bulunduğu sokak olmak üzere ilçe Türk bayraklarıyla donatıldı.





TEYZESİ ANNESİNE SÖYLEYEMEDİ



5 aydır asker olan er Hakan Yutkun'un Bursa Hamitler Mahallesi Hanım Sokak'ta oturan ailesi de yasa boğuldu.

5 aydır asker olan er Hakan Yutkun'un Bursa Hamitler Mahallesi Hanım Sokak'ta oturan ailesi de yasa boğuldu.

Şehit erin anne ve babası Zafer ve Gülfiye Yutkun çiftinin Türk bayrağı asılı evinin zilini çalan yetkililer, kapının açılmaması üzerine çiftin Mudanya ilçesine bağlı Esence köyündeki evlerinde olduğunu öğrendi.

Esence'ye giden yetkililer, Vatan Mahallesi'ndeki evin yakınlarından basın mensuplarını uzaklaştırarak, aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Hakan Yutkun'un şehit olduğunu öğrenen teyzesi, aileye acı haberi veremedi ve yetkilileri bekledi.

Meslek yüksekokulu mezunu olan şehit er Hakan Yutkun, askere gitmeden önce bir alışveriş merkezinde çalışıyordu.

