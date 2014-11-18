Altı madencinin daha cesedine ulaşıldı

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında 6 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece, 28 Ekim’deki su baskınının ardından madende mahsur kalan 18 işçiden 10'unun cenazelerine ulaşılmış oldu.

Mahsur kalan diğer 8 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ermenek'te kömür ocağında meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, 2'si 6 Kasım 2'si de dün olmak üzere 4 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son açıklamada, çalışmaların 738 kişilk ekiple sürdüğü ve son 24 saatte 5 metrelik daha ilerleme sağlandığı kaydedilmişti.