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Altı madencinin daha cesedine ulaşıldı

Maden faciasının 22. gününde, 6 işçinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı

18 Kasım 2014 08:51

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında 6 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece, 28 Ekim’deki su baskınının ardından madende mahsur kalan 18 işçiden 10'unun cenazelerine ulaşılmış oldu.

Mahsur kalan diğer 8 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ermenek'te kömür ocağında meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, 2'si 6 Kasım 2'si de dün olmak üzere 4 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son açıklamada, çalışmaların 738 kişilk ekiple sürdüğü ve son 24 saatte 5 metrelik daha ilerleme sağlandığı kaydedilmişti.

 

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