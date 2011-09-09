-Altı bilen çıkmadı ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 4 milyon 930 bin 83 lira 98 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 98 kişi 4 bin 744 lira 5'er kuruş, 4 bilen 5 bin 994 kişi 83 lira 15'er kuruş, 3 bilen 124 bin 126 kişi de 6 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 6 milyon 756 bin 77 lira 68 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 991 bin 994 lira 12 kuruş, KDV olarak 1 milyon 318 bin 905 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 737 bin 775 lira 60 kuruş aktarılacak.