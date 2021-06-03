Altı ayda dünya genelinde 2 milyar dozdan fazla Koronavirüs aşısı dağıtıldı

AFP'nin resmi verilere dayalı değerlendirmesine göre, altı ayda dünya genelinde 2 milyardan fazla Koronavirüs aşısı dağıtıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, dünya genelinde Covid-19 aşılama kampanyalarının başlamasından altı at sonra, 215 ülkede toplam 2 milyar 109 milyon 696 bin 22 doz aşı dağıtıldı.

İsrail, 10 kişiden altısının iki doz birden aşı olmasıyla, dünyada nüfusunu en çok aşılayan ülke konumunu koruyor. İsrail'i yüzde 59'u en az bir doz aşı olan Kanada, yüzde 58.3'le Britanya, yüzde 56.3'le Şili ve yüzde 51'le ABD takip ediyor.

Dünya genelinde altı ülke henüz aşılama programına başlamadı. Bu ülkeler, Kuzey Kore, Tanzanya, Haiti, Çad, Burundi ve Eritre olarak kaydedildi.