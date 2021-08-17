Altı ay sonra ilk kez yurt dışı bağlantısı olmayan bir Covid vakası tepsit edildi; Yeni Zelanda'da ulusal kapanma önlemi

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Yeni Zelanda, altı ay sonra ilk yerel Koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine hızlı bir ulusal kapanma kararı aldı.

Yeni Zelanda'da altı ay sonra ilk kez yurt dışı bağlantısı olmadan Koronavirüs'e yakalanan vaka tespit edildi.

Sınırlarını hala kapalı tutan, Koronavirüs salgınıyla mücadelede "eliminasyon stratejisini" uygulayan Yeni Zelanda'da yerel vaka üzerine hemen ulusal kapanma kararı alındı.

Yeni Zelanda, dünyanın en başarılı salgın mücadelelerinden birini vererek beş milyonluk nüfusta 26 ölüm kaydetti.