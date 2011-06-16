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Yaşam

ALTGEÇİTTEN İKİ ARAÇ ÇIKARILDI ANKARA (A.A)

16 Haziran 2011 20:24

-ALTGEÇİTTEN İKİ ARAÇ ÇIKARILDI ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Başkent'te öğle saatlerinde yağan dolu ve sağanak nedeniyle su altında kalan Balgat Çetin Emeç Bulvarı'ndaki 70. Gün Altgeçidi'nden iki araç çıkarıldı.  Altgeçitte, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında bir tüp kamyonu ile bir kamyonet su altından çıkartıldı. Ekipler, vidanjörler ve motopomplarla geçitteki suyun tahliyesine devam ediyor. Bu arada, araçların sudan çıkarılması çalışmaları sırasında iki itfaiye görevlisi ellerinden hafif şekilde yaralandı. Altgeçitte bir aracın daha su altında bulunduğu ihtimali üzerine dalgıçlar çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmaların sürdürüldüğü kavşağın, trafiğe kapalı olması dolayısıyla bölgedeki araçları farklı güzergahlara yönlendiriyor.  Öte yandan Konya Kepekli Kavşağı'nda ulaşımın normale döndüğü öğrenildi.

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