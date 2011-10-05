Altgeçitler deniz seviyesinin altında yapıldığı için kullanım dışı



T24 - Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehiriçi geçişinde deniz seviyesinin altında inşa edilen alt geçitlerin yağmur yağdığında su basması nedeniyle kullanılamadığı belirtildi.

Karadeniz Sahil Yolu’nun 18 kilometrelik Giresun şehiriçi geçişinde 4 adet alt geçit bulunurken, vatandaşlar alt geçitleri kullanamamaktan yakınıyor.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yağmur yağdığında su basan alt geçitlerin, kimliği belirsiz kişiler tarafından da sürekli tahrip edildiğini, ışıklarının kırılarak, duvarlarına yazılar yazıldığını ve tuvalet olarak kullanıldığını söyleyen vatandaşların, üst geçit taleplerini dile getiriyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Cinel, Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehir içi geçişinde alt geçitlerin deniz seviyesinin altında inşa edildiklerini belirterek, "Deniz seviyesinden düşük olması ve inşasındaki yanlışlar nedeniyle vatandaşlarımız alt geçitleri sağlıklı şekilde kullanamıyor.

Her yağmur yağdığında sahildeki alt geçitleri su basıyor. Ekiplerimiz her yağmur yağdığında sabahın erken vakitlerinde alt geçitlerde su boşaltma işlemi yapıyor. Çünkü bu alan üniversite öğrencilerinin okula gittiği, insanların mesaiye yetiştiği bir alan" diye konuştu.

Cinel, özellikle Giresun Üniversitesi kampüsünün, aynı zamanda plajın bulunduğu bölgedeki iki alt geçidin sorun yumağı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Belediyenin görevi olmamasına rağmen yağmur yağdığında otopomplarla burulardan su çekiyoruz.

Alt ve üst geçitler karayollarının sorumluluğunda olan yerler ancak insanımız mağdur olduğunda ister istemez olaya müdahil olmaya çalışıyoruz. Alt geçitlerin duvarlarına çok farklı şeyler yazılıp çiziliyor, yine duvarlar belediye tarafından boyanıyor.

Su boşaltımı bizim tarafımızdan yapılıyor. Defalarca lambalarını değiştirmemize rağmen belli kişiler tarafından bu lambalar kırılıyor ve geceleri kullanılamaz hale getiriliyor. Giresunlu hemşehrilerimizden beklentimiz, yapan kişileri vatandaşlık görevi olarak ihbar etmeleri.

Karayollarının ivedi olarak bu duruma çözüm bulması gerekiyor. Çünkü lokal çözümlerle alt geçit sorununun halledilmesi mümkün değil. Aydınlatma lambalarının tahrip eden kişiler oraya koyulacak güvenlik kameralarını da tahrip edeceklerdir. Plajlar bölgesine bir üst geçit yapılması konusunda İl Genel Meclisinin Karayolarına bir önerisi olmuştu, biz de burada yapılacak bir üstg eçidi Karayollarından bekliyoruz.

Çünkü alt geçitler ihtiyaca cevap vermiyor." Karayollarının Giresun şehiriçi geçişi inşaatını aceleye getirdiğini ileri süren Cinel, "Bu yolu yaparken özellikle şehir içi geçişi aceleye getirildi. Biran önce yapalım ve açalım şeklinde bir anlayışla yapıldı. Çünkü Karadeniz Sahil Yolu’nda en son yapılan kısım Giresun şehir içi geçişiydi" dedi.

Cinel, geçtiğimiz yıllarda Giresun’da, bu yıl da Rize’de aşırı yağış sonucu oluşan sel ve su baskınlarında Karadeniz Sahil Yolu’nun hatalı inşasının rol oynadığını savundu.



"Alt geçit kullanmadığımız için yoldan geçmek zorunda kalıyoruz"

Alt geçidi kullanmak zorunda kalanlardan üniversite öğrencisi Tuğba Sapmaz ise, Kredi Yurtlar Kurumu Sahil Öğrenci Yurdunda kaldığını belirterek, "Deniz kıyısından yurda gidebilmek için alt geçitleri kullanmak zorundayız. Ama yağmurlu havada bu mümkün değil. Sulardan dolayı alt geçide giremiyoruz ve başka geçiş yeri de yok" dedi.

Yetkililerden çözüm isteyen Sapmaz, "Alt geçitler kapandığında sahil yolundan geçmek zorunda kalıyoruz. Orada demirler çok keskin ve ellerimizi kesiyor. Ayrıca, alt geçitte sürekli lambalar kırılıyor. Gece burayı kullanmaktan korkuyoruz. Yetkililer buraya çözüm bulsunlar buraya mutlaka üst geçit yapsınlar" diye konuştu.

Plaj işletmeci Selahattin Ceylan ise üst geçit yapılması gereken yere deniz seviyesinin altında alt geçit yapılması sonucu ulaşım sorunu ile baş başa bırakıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Karayolu yapıldıktan sonra menfezler denizin altında bir seviyede olduğu için her yağmurda alt geçitleri su bastı.

Bir tek burası değil karayollarına bağlı civardaki tüm alt geçitlerde bu sorun var. Alt geçidi su bastığında Belediyeye haber veriyoruz, onlar da gelip suyu çekiyorlar ve denize boşaltıyorlar. Öğrencilerimiz, esnafımız, çevrede yaşayanlar bundan mağdur ve bu her yağmur yağdığında yolun karşısına geçebilmek için çile çekiyoruz." Ceylan, su baskınından dolayı alt geçidi kullanamayan bazı kişilerin ise canını tehlikeye atarak orta refüjdeki demir parmaklıkları aşarak karşıya geçmeye çalıştığını da kaydetti.







