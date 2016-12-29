Alternatif yılbaşı hediyeleri; panda evlat edinin, yemek ısmarlayın, ağaç dikin...

TEMA, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın da aralarında bulunduğu çevre, kadın, çocuk, eğitim alanlarında çalışan vakıf ve dernekler, yeni yıl için özel hediye seçenekleri hazırladılar.

Cumhuriyet'ten Duygu Aksoy'un haberi şöyle:

Destek olun

Mor Çatı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da yeni yıla özel hediye paketleriyle destek bekliyor. Bez çanta, cüzdan, takı, ajanda, magnet açacak, buzdolabı saati, defter, kupa gibi ürünleri alarak kadın mücadelesine omuz verebilirsiniz. Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin 2017 ajandası, çeşitli meslek gruplarından kadınların hayatlarını anlatan 100 oto/biyografik esere yer veriyor.

Ağaç dikin

TEMA Vakfı’na istediğiniz kişi adına fidan bağışı yaparak ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunabilirsiniz. Bağışladığınız fidanın üzerinde yeni yıl dileklerinin yer aldığı sertifikasını hediye olarak gönderebiliyorsunuz. Bir fidan bağış bedeli 10 TL.

Yemek ısmarlayın

İstanbul’u arkasında bırakıp Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’e yaklaşık 40 dakikalık uzaklıkta bir köyde aşevi kuran Ayşe Bilim, 52 barakada yaşayan 300’den fazla insana umut oldu. www. aynsoupkitchen.com’a tıklayıp bir restoranda dört kişilik yemeğe vereceğiniz parayla, bütün bir köyün karnını doyurabilirsiniz. Bağışınızın karşılığı olarak köyün gözlerinin içi gülen çocuklarından gelecek fotoğrafa, her baktığınızda içiniz umut dolacak.

Panda evlat edinin

WWF’nin kampanyalarına destek olup nesli tükenme tehlikesi altında olan bir türü evlat edinebilirsiniz. Saz kedisi, yunus, deniz kaplumbağası, orfoz, panda, kutup ayısı, kaplan, turna, orangutandan biri için 20 TL ile 85 TL arasında değişen bağış tipleri var.

Çocuk okutun

Darüşşafaka Cemiyeti, TOÇ EV’in yılbaşına özel masa takvimi, kupa, bardak altı, defter gibi ürünlerden oluşan hediye alternatifleri, çocukların eğitimine katkıda bulunmak isteyenlere göre tasarlanmış. Türk Eğitim Vakfı’nın yılbaşı kartlarını almak isteyenler bağış miktarını kendileri belirliyor. AÇEV’in, 10 TL, 20 TL gibi uygun fiyatlarla satışa çıkardığı nostaljik oyunlar, cep defterleri, masa takvimi de seçenekler arasında. Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın (ALİKEV) 2017 ajandasında, dünyaca ünlü 12 illüstrasyon sanatçısının imzası var. Sosyal Haklar Derneği’nin 2017 ajandasında ise Soma maden faciasında yakınlarını kaybeden çocukların dilekleri var.