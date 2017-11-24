Alternatif Nobel Ödüllü İsmailova ödülünü alamıyor

Doğru Yaşam Vakfı (Right-Livelihood) tarafından verilen Alternatif Nobel Ödülleri'ne bu yıl ABD'li Robert Bilott, Hint Colin Gonsalves, Azeri Hatice İsmailova ve Etiyopyalı Yetneberş Nigussie layık görüldü. Alternatif Nobel olarak adlandırılan Doğru Yaşam Ödülleri'ne geçen yıl Suriye, Mısır ve Rusya'daki insan hakları savunucuları ile Cumhuriyet Gazetesi layık görülmüştü.

Bu yıl ödüle layık görülen Azeri araştırmacı gazeteci Hatice İsmailova uzun yıllardır rejimi eleştiren haberler yaptığı için devlet birimlerinin yakın takibi altında. 2012 yılından bu yana Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesinin adının karıştığı yolsuzluk ve insan hakları skandalının da aralarında bulunduğu çok sayıda olayı ortaya çıkardı. Azerbaycan'da yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği edilmesi nedeniyle yapılan inşaat projelerinde akraba kayırıcılığı yapıldığını iddia etti.

Doğru Yaşam Vakfı Ödül Komitesi Başkanı Ole von Uexküll, İsmailova'nın, neslinin en cesur ve en yetenekli gazetecilerinden biri olduğunu söyledi. Von Uexküll İsmailova'nın, sergilediği cesaret ve yolsuzlukla mücadeledeki kararlılığı nedeniyle ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Stockholm'deki Doğru Yaşam Vakfı Komitesi yaptığı basın açıklamasında, İsmailova'nın 1 Aralık'taki ödül törenine gelemeyeceğini açıkladı. Nedeni İsmailova'ya uzun yıllar önce konulan seyahat yasağı. Bunun yanı sıra gazetecinin banka hesapları da dondurulmuş durumda.

ABD tarafından finanse edilen Özgür Avrupa Radyosu'nda (Radio Free Europa/Radio Liberty) çalışan İsmailov yaptığı araştırmalar nedeniyle sürekli tehditler alıyor, baskılara maruz kalıyor. İktidara yakın medya İsmailova ve erkek arkadaşına ait olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoları yayınladı. İsmailova birçok kez farklı suçlamalara maruz kaldı. 2015 Eylül ayında vergi kaçırdığı iddiasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uluslararası alanda yapılan protestoların ardından geçen yıl Mayıs ayında cezası ertelendi. Cezaevinden salıverilmesinin ardından yaptığı açıklamada gazetecilik çalışmalarını sürdüreceğini söyleyerek, "Kendimi gençleşmiş ve azimli hissediyorum, sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Azerbaycan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 162'inci sırada yer alıyor. ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Bildirim Projesi (OCCRP) 2012 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i "yılın en fazla yolsuzluk yapan kişisi" seçmişti.

Alternatif Nobel olarak adlandırılan Doğru Yaşam Ödülleri'ne geçen yıl Suriye, Mısır ve Rusya'daki insan hakları savunucuları ile Cumhuriyet Gazetesi layık görülmüştü.

DW/HT/ÖA

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