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Dünya

Alternatif Nobel ödülleri sahiplerini buldu

Alternatif Nobel olarak bilinen Doğru Yaşam Ödülü'ne bu yıl bir Amerikalı gazeteci ve bir Alman jinekolog ile Hindistan ve Somali'den siyasi eylemciler kazandı.

01 Ekim 2008 03:00

Alternatif Nobel olarak bilinen Doğru Yaşam Ödülüne bu yıl bir Amerikalı gazeteci ve bir Alman jinekolog ile Hindistan ve Somali'den siyasi eylemciler kazandı.

Ödülün düzenleyicileri, 2 milyon kronluk (290 bin dolar) ödülün dörde bölüneceğini açıkladı. Açıklamaya göre, Amerikalı gazeteci Amy Goodman bağımsız siyasi gazeteciliği, Alman doktor Monika Hauser cinsel istismara uğramış kadınlara yardım için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Somalili Asha Hagi barış konusundaki, Hindistanlı çift Krishnammal ve Sankaralingam Jagannathan da sosyal adaletin gelişmesi yönündeki çalışmalarıyla ödülü kazandı.

Doğru Yaşam Ödülleri, "insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara diğer insanlara örnek olacak şekilde çözüm sunanları desteklemek" ve saygın Nobel ödülleri komitesi tarafından görülmeyen çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla İsveçli-Alman yazar Jakob von Uexkull'un 1980 yılında kurduğu bir vakıf tarafından veriliyor.

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