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Kültür-Sanat

Alternatif İstiklal marşları gün ışığına çıktı

İstiklal Marşı'nın bestesi için 1921'de düzenlenen yarışmaya katılan 55 besteden 11'i, tekrar gün ışığına çıkarıldı. Ortaya çıkan es

24 Eylül 2008 03:00

İstiklal Marşı'nın bestesi için 1921'de düzenlenen yarışmaya katılan 55 besteden 11'i, tekrar gün ışığına çıkarıldı. Ortaya çıkan eserler, Cumhuriyet'in 85. yılı nedeniyle 24 Ekim'de seslendirilecek.

İstiklal Marşı'nın bestelenmesinin ilginç öyküsü ve yıllar içerisinde unutulan 12 milli marş bestesi, Cumhuriyet'in 85. yılı vesilesiyle yeniden hatırlanacak. Yazar Mehmet Altun'un, 1 Güfte 12 Beste projesinin sonuçları, 24 Ekim'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek konserle görücüye çıkacak. Konserde 1921 yılında Mehmet Akif Ersoy'un şiirinin bestelenmesi için düzenlenen yarışmaya katılan 55 eserden bugüne kalan 11 beste ile Kazım Karabekir'in yarışmaya katılmayan Türk Yılmaz adlı bestesi, Tekfen Filormoni Orkestrası tarafından ilk defa bir arada seslendirilecek. TEKFEN Vakfı'nın desteğiyle hayat bulan araştırma ve proje, cumhuriyetin ilk yıllarına ve İstiklal Marşı'nın bestelenmesi sürecine ilişkin hem hafıza tazeliyor hem de kimi bilinmeyenleri ortaya çıkartıyor. Konuyla ilgili olarak dün düzenlenen basın toplantısına katılan Altun, kişisel merakıyla başlayan araştırmasının TEKFEN VAKFI'nın destek vermesiyle büyük bir projeye dönüştüğünü söyledi. Altun İstanbul ve Ankara'da çok sayıda kütüphane, arşiv, kişisel koleksiyonla birlikte Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri, TBMM kütüphanesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arşivi tarandıktan sonra 55 eserden 11'ine ulaştıklarını belirtiyor. Bu besteler, Rauf Yekta, Ali Rifat Çağatay, İsmail Hakkı Aksoy, Halit Lemi Atlı, İsmail Zühtü Ateş, Zati Arca, Ahmet Yekta Madran, Mustafa Sunar, Abdülkadir Töre, Kâzım Uz ve Osman Zeki Üngör'e ait. Ayrıca Kâzım Karabekir'in güftesini kendinin yazıp bestelediği, Türk Yılmaz adlı eser projeye dâhil edilmiş. Proje kapsamında 24 Ekim'de belgesel içerikli bir kitap yayımlanması da planlanıyor.

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