Alternatif enerjide yeni dönem

'Güneş enerjisinde çok gerideyiz'

Depolar artık hidrojenle dolacak

Dünyanın enerji ihtiyacı şimdilik daha çok fosil yakıtlardan karşılanıyor olsa da, yakın gelecekte fosil yakıtların tükenmesiyle birlikte büyük bir açmaza girileceğine kesin gözüyle bakılıyor.Bilindiği gibi özellikle güneş enerjisi bugünlerde bilim adamlarınca sıkça tartışılıyor, fakat uzmanların güneş enerjisinin dünyanın enerji ihtiyacını karşılayabileceği konusunda derin fikir ayrılıkları var.Güneş enerjisi bir yana, hidrojen enerjisinin de artık günümüzde sıkça telaffuz edildiğini biliyoruz. Özellikle bugünlerde hidrojen enerjisini kullanan otomobil ve türevi araçların haberlere sıkça konu olduğuna da şahit oluyoruz. Ancak bu enerji kaynağının dünya geneline yayılabilmesi için bazı ciddi zorlukların da aşılması gerekiyor.Avustralya'da bulunan Monash Üniversitesi Comonwealth Scientific ve Industrial Research Organisation'da çalışan bilim adamlarına göre elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirmekle birlikte bu zorlukların üstesinden gelinebilir.Bilimsel açıklamaya göre elektroliz iki reaksiyona ayrılıyor: Katot'ta protonlar hidrojen iyonlarını şarj ederken, suyun oksidasyonu da anotta oksijen üretiyor.Kısacası bilim adamları yakın gelecekte su ve güneş ışığından en kolay şekilde hidrojen üretmeyi planlıyor; ancak bu konuda henüz adımlar yeni atılmaya başlandığından, sistemin ne zaman hayata geçeceği konusunda belirli bir tarih konuşulmuyor.