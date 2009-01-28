Alternatif Davos Brezilya’da toplandı

Krizi yaratan ülkelerin krize çözüm üretemeyeceğine inananlar ve ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ diyenler bu yıl 9. kez Brezilya’da buluştu. Foruma yaklaşık 100 bin kişi katılıyor.



Alternatif küreselleşme hareketi yanlılarının dünyada yürütülecek kampanyaları düzenlemek, stratejileri belirlemek ve dünyadaki hareketler konusunda birbirlerini haberdar etmek için yılda bir kez düzenledikleri Dünya Sosyal Forumu bu yıl 9. kez toplandı.



Brezilya'nın yağmur ormanlarıyla çevrili Belem kentinde "Başka Bir Dünya Mümkün" sloganı ile yapılan forumun açılış yürüyüşü, davullar ve geleneksel dans gösterileri eşliğinde yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla yapıldı.



Katılımcılar, dünyadaki ekonomik krize gerçekçi ve alternatif kalkınma modelleri geliştirilmesi talebini taşıyan bu yılki forumun, krizin kapsamı ve derinliği düşünüldüğünde hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.



Altı gün sürecek Belem'deki foruma, bu yıl yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Foruma beş Güney Amerika liderinin de katılacağı kaydediliyor.



Dünya Sosyal Forumu 9 yıldır Davos’a muhalefet ediyor



Ocak ayında "Büyük kapitalist rakip" Dünya Ekonomik Forumu İsviçre`nin Davos kasabasında toplanırken Dünya Sosyal Forumu da dokuz yıldır başka bir yerde toplanıyor İlki 2001 yılında Brezilya'nın Porto Alegre kentinde yapılan "Dünya Sosyal Forumu"na, her ülkeden çevreciler, anarşistler, sosyalistler, sendikacılar, aktivistler, yerliler gibi çeşitli kesimlerin temsilcileri katılıyor. Forum kapsamında çeşitli atölye çalışmaları, seminerler, toplantılar ve kültürel etkinlikler de yapılıyor.

