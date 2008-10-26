Alternatif bir diyet önerisi: Rahat ye, fazla kalori harca

Yağları, karbonhidratları ayrıştırıp, yeme saatlerinizi ayarlamakla uğraşmayın! Diyetisyenler, kilo vermenin en klasik ama en etkili yolunun kalori kısıtlaması olduğunu tekrar açıkladı. Yani kalori hesabı yine gündemde ve bunun sırrı da çok basit; aldığından daha fazla kalori yakmak...



Kilo vermenin ve başarılı bir diyet yapmanın sırrı aslında çok basit bir formüle dayanıyor: Kalori alımını sınırla, aldığından daha fazla kalori yak ve zayıfla. Formsante’nin haberine göre, yapılan son araştırmalarla, eski ama geçerli bu kurala dönen diyetisyenler, yağ ve karbonhidrat gibi besin gruplarını ayırmaya ve yemek saatlerini planlamaya dayanan pek çok farklı diyetin hiçbir zaman kalori hesabına dayanan diyetlerin başarısını yakalayamayacağını açıkladılar. Bu noktada günlük beslenmemizde kalori hesaplamanın ne kadar zor olduğu düşüncesi geliyor aklımıza ve çoğumuz da sadece bu nedenden ötürü kalori hesabına dayalı diyet yapmaktan kaçıyoruz. Peki, kalori hesabı yapmanın, alınan ve yakılan kalorileri dengelemenin pratik yolları yok mu? Biz de, bu sorunun yanıtını almak için diyet ve beslenme uzmanlarına danıştık ve bunun için rehber niteliğinde bir haber hazırladık. Bu haber sayesinde, en akıllı şekilde kalori tüketmenin, dışarıda veya evde lezzetten ödün vermeden yemek yemenin ve bu sayede kolayca kilo vermenin keyfini yaşayacaksınız.



Kalori hesabı için 6 ipucu...



Kalori hesabı yapmak demek elinizde sürekli hesap makinesiyle dolaşmak değil elbette... Bunun için bazı kurallara dikkat etmeniz ve bazı besinlerin kalori değerlerini ezberlemeniz yeterli. Örneğin kırmızı etin, sebzelerin, yağın ve meyvelerin ortalama kalorilerini bilmeniz, yediklerinizin kaç kalori olduğunu tahmin etmenizi kolaylaştıracaktır. Bu arada, kalori alımını kısıtlamada çok işinize yarayacak bu ipuçlarından da faydalanabilirsiniz.



Restoranda



Başlangıcı salata ya da çorbayla yapın: Ana yemeğe başlamadan önce bir porsiyon yağsız yeşil salata ya da yine yağsız sebze çorbası tüketerek açlığınızı dizginleyebilir böylece, ana yemeğin tamamını da yemekten kendinizi alıkoyabilirsiniz. Ayrıca yemek gelene kadar atıştırmaları bırakın. Çoğu zaman ana yemek başlamadan önce sofraya getirilen zeytinyağı ya da tereyağını, sonrasında yiyeceğimiz yemekleri hesaba katmadan yeriz. Biz bunu önemsemesek de vücudumuz kesinlikle önemser ve bunlar fazla kaloriler hanesine yazılır. Yemekten önce tüketilen 2 dilim ekmek ve 2 kaşık zeytinyağının o öğünün kalorisini ortalama 250 kalori arttırdığını biliyor muydunuz?



Yemek hakkında ayrıntılı bilgi alın: Yapılan en büyük hatalardan birisi de, mönüden yemek seçerken nasıl pişirildiklerine ya da neyle sunulduklarına dikkat etmemek. Biz ızgara tavuk isteyerek, dikkatli bir seçim yaptığımızı düşünürken yanında gelen kızarmış patatesler ya da üzerine dökülen yağlı sos tüm hesabımızı alt üst edebilir. Sipariş sırasında garsondan ayrıntılı bilgi isteyin ve zararlı olanları – örneğin patates kızartmasını- eleyin.

