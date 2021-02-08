Altcoin nedir? Bitcoin fiyatı, altcoin fiyatlarını etkiler mi?

Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler genel olarak kripto para birimi piyasasını oluştururlar. Dolayısıyla lider kripto para birimi Bitcoin fiyatının altcoin fiyatları üzerinde etkili olduğu ifade edilebilir. Ancak Bitcoin ile birlikte altcoin fiyatları üzerinde çok çeşitli faktörlerin etkili olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Altcoin Nedir?

Kripto para piyasasında Bitcoin’in dışındaki tüm coin’ler, “altcoin” olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte altcoin’lerin Bitcoin’e alternatif olarak üretildikleri ve bu sebeple “alternatif coin” öbeğinin kısaltması olan altcoin ismini aldıkları da ifade edilebilir.

Altcoin’ler de tıpkı Bitcoin gibi güvenlik amacıyla kriptografiyi kullanırlar. Altcoin’lerin genel itibari ile Bitcoin’de görülen eksiklikleri gidermek ya da Bitcoin’in özelliklerini yükseltmek için tasarlandıkları ifade edilebilir. Bu bakış açısı ile altcoin’lerin Bitcoin’den daha hızlı işlem gerçekleştirmek, Bitcoin’den daha ucuza işlem gerçekleştirmek, Bitcoin’e alternatifler sunmak ve Bitcoin’den daha kolay kullanım özellikleri sunmak gibi hedefleri olduğu görülüyor. Bitcoin ve altcoin’lerin ortak noktalarının ise Blockchain teknolojisini kullanmak ve kriptografi temelli varlıklar olmak olduğu anlaşılıyor.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi her altcoin aynı amaca hizmet etmiyor. Aslında her altcoin’in arkasında bir Blockchain projesi bulunuyor ve projeler farklı farklı amaçları ve sektörleri hedefliyor. Örneğin; piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) akıllı sözleşmeleri odak noktasına alırken Ripple (XRP), uluslararası ödemelerin daha hızlı ve daha ucuz gerçekleşmesini hedefliyor. Bunların yanında tedarik zincirlerinin daha güvenilir olmasını hedefleyen, havacılık ekosistemine yenilikler getirmeyi amaçlayan ve oyun sektörünün daha ulaşılabilir hale gelmesini hedefleyen altcoin projeleri bulunuyor.

Öte yandan CoinTürk adlı haber sitesinde de belirtildiği gibi altcoin projelerinin güven kazanması zaman alabiliyor. Çünkü Bitcoin’e göre özellikle yeni altcoin’ler daha volatil fiyat hareketlerine sahip olabiliyor ve yeni projeler risk teşkil edebiliyor. Altcoin’ler, özellikle yeni haberlerden, borsa listelenmelerinden, borsaların coin’i listelerinden kaldırmasından ve geliştirme haberlerinden Bitcoin’e göre daha fazla etkilendikleri için fiyat hareketleri de daha volatil bir hal alıyor.

Altcoin Fiyatları ve Bitcoin Fiyatı

Altcoin fiyat takibi yapan yatırımcıların “Bitcoin fiyatları ve 1 BTC kaç TL” gibi konuları da takip ettikleri görülüyor. Çünkü Bitcoin piyasada lider konumda bulunuyor ve nasıl ki altın, gümüş ve diğer değerli metaller üzerinde bir etkiye sahipse Bitcoin’de piyasadaki diğer altcoin’ler üzerinde benzer bir etkiye sahip.

Bununla birlikte zaman zaman Bitcoin’den bağımsız bir şekilde hareket eden kripto para birimleri de tabii ki var. Örneğin; Bitcoin düşüş grafiği çizerken bir altcoin ile ilgili önemli bir geliştirme adımı atıldıysa o altcoin’in fiyatı BTC’den bağımsız bir şekilde yükselişe geçebiliyor.

Bunun tam tersi durumlar da geçerli. Örneğin; Bitcoin yükseliş eğilimindeyken bir altcoin kripto para borsalarının listelerinden çıkarılıyorsa o altcoin’in fiyatı birden düşüşe geçebiliyor.

Öte yandan Türk kripto para yatırımcıları için “1 BTC kaç TL?” ya da “1 BTC kaç TL olacak?” sorularının yanıtları da altcoin fiyatları açısından önem teşkil ediyor. türkiye’nin kripto para birimi piyasasında önemli bir alan olduğu düşünüldüğünde Bitcoin’in TL cinsindan karşılığının önemli olması aslında şaşırtıcı değil.

Altcoin Fiyatlarını Etkileyen Etmenler ve Altcoin Birimleri

Bitcoin fiyatı dışında altcoin fiyatlarını, kripto para haberleri, küresel ekonomik gelişmeler, altcoin ile ilgili atılan geliştirme adımları, özellikle büyük kripto para borsalarında listelenmeleri ya da delist edilmleri, düzenleyici hareketler, işlem ücretleri ve işlem hızları gibi birçok faktör etkiliyor.

Özellikle Binance, OKEx, Huobi ve Coinbase gibi küresel çapta büyük kripto para borsalarında listelendikten sonra büyük yükseliş yaşayan altcoin’ler aynı şekilde delist haberleri ile büyük bir düşüş grafiği çizebiliyor.

Ayrıca ülkelerin attığı düzenleyici adımlar da kripto para birimlerini etkileme gücüne sahip. Bunun en net örneğine Aralık 2020’de Ripple ile şahit olduk. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’ karşı açtığı davanın ardından XRP fiyatı büyük bir düşüş grafiği çizdi.

Bunlara ek olarak en popüler altcoin’ler arasında Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Chainlink (LINK), Polkadot (DOT), Cardano (ADA) ve Uniswap (UNI) sayılabilir.

Kripto haberleri ve Bitcoin analizleri için Türkiye’nin en büyük Kripto haber sitelerinden CoinTürk’ün web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://coin-turk.com/