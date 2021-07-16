Altaylı, ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyelilere dönüşte PCR testi yapılmasını istedi: Buna da faşistlik demezsiniz herhalde değil mi, sizi gidi FETÖ artıkları

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Koronavirüs salgınına dikkati çekerek, Kurban Bayramı’nda göç ettikleri topraklarına bayramlaşmaya giden Suriyelilere dönüşte PCR testi yapılmasını talep etti. Altaylı, “Bu kadarını yapabilirsiniz herhalde değil mi! Buna da faşistlik demezsiniz herhalde değil mi! Sizi gidi FETÖ artıkları” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Avrupa Birliği Suriye’de iç savaşın resmen bittiğini ilan ettiği için artık bu ülkeden göçmen kabul etmediği gibi, mevcutları da geri göndermeye çalışıyor. Türkiye’deki Suriyeliler ise artık toplumun saygın bir parçası ve Türkiye’nin böyle bir geri gönderme çabası olduğunu söylemek mümkün değil. Pek çok ilde Suriyeli gettoları, Suriyeli mahalleleri ve hatta Suriyeli semtleri oluştu. Artık pek çok büyük kentte “Küçük Suriyeler” var. Suriyeliler o kadar “bizden” oldular ki, şimdi de onlar gelen Afganları istemiyorlar. Kendi mahallelerine yerleşmeye çalışan Afrika kökenli göçmenleri kovalıyorlar.

Ve her bayram olduğu gibi bu bayramda da Suriyeli göçmenlerimiz ülkelerine bayram tatiline, bayram ziyaretine gitmeye başladılar. Savaş bittiği için bu yıl bayram ziyaretine gidenlerin her zamankinden daha çok olması ve sayının 200 bini aşması bekleniyor. Şimdiden 130 bini aşkın Suriyeli Suriye’ye gitmiş bile.

Şimdi tartışma şu: Madem bayramda gidebiliyorlar ve bir güvenlik riski yok, o zaman niye buradalar. Toptan gitsinler. Kimileri de “Gidenleri geri almayın” diyor. Mültecilerin haklarını koruduğunu iddia eden gruplar ise “Savaş bitti ama ülkede taş üstünde taş kalmadı. Bu gidenlerin orada ne evleri kaldı ne işleri. Nasıl orada kalacaklar” diye dönüşlerini savunuyor.

Devletin bu konudaki politikası ise bu gidip gelişlere izin vermek yönünde. Böylelikle Suriyeli göçmenlerin ülkeleri ile bağlarının devam etmesini ve geri dönüş için motivasyonlarının sürmesini sağlayacaklarını düşünüyorlar. Türkiye “idare edilen” değil “yönetilen” bir ülke olsa idi bugün AB ve Suriye ile oturmuş ülkenin yeniden imarını konuşuyor, bu sürece göçmenleri de dahil ederek, bu amaçla kaynak oluşturmaya çalışıyor olurdu.

Ama ne yazık ki böyle bir çabamız yok. Biz şimdi Afganistan’a gidiyoruz. Suriye'ye bayramlaşmaya gidenlerle ilgili benim talebim ise olmayacak bir şey değil. Bari dönüşlerinde bir PCR testi isteyin. Şu corona salgınını bir de Suriye üzerinden azdırmayın. Bu kadarını yapabilirsiniz herhalde değil mi! Buna da faşistlik demezsiniz herhalde değil mi! Sizi gidi FETÖ artıkları.

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