Altaylı kasetlerle ilgili adliyede

T24 - Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı MHP’deki kaset skandalıyla ilgili bilgisine başvurulmak üzere adliyeye gitti.



Altaylı gazetesinde kasetlerin yabancı istihaberat işi olduğunu yazmıştı.



Altaylı, kaset olayıyla yabancı bir gizli servis arasında bağlantı olduğunu öne sürmüştü. İddiaya göre; kimliği belirlenen zanlı, yabancı bir serviste çalışan bir Türk ajanı.



Fatih Altaylı, gazetenin muhabiri Hilal Öztürk’ün görüştüğü MHP’li Mehmet Ekici’nin avukatı Süleyman Ayhan’ın da bu iddiayı doğruladığını ifade etmişti.



Avukat Ayhan, “Faillerden biri belirlendi. Yabancı bir servisin Türk ajanı. Her an yakalanabilir” demişdi.





