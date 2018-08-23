Altaylı: İsrail, Müslüman çocukları öldürdüğünde katliam; Suudi Arabistan öldürdüğünde sessizlik

HaberTürk gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Fatih Altaylı, İsrail'in 'Müslüman çocukları öldürmesiyle'; Suudi Arabistan'ın öldürmesi arasında Türkiye nezdinde fark olduğunu öne sürdüğü bir köşe yazısı kaleme aldı.

"İsrail savaş uçakları ve fosfor bombaları Gazze’de sivil-asker, kadın-erkek, çocuk-büyük demeden insanların üzerine atıldığı zaman o çocukların ölümüne tepki gösterilir mi" diye soran Altaylı, bu durumda 'elbette' tepki gösterileceğini söyledi.

"İsrail ABD’yi yönetiyor; ABD Suudi Arabistan’ı"

Öte yandan "Suudi savaş uçakları, Yemen’de piknikten dönen çocukların üzerine bombalarını bırakıp 50 masum çocuğu öldürdüğü zaman tepki gösterilir mi" diye de soran HaberTürk yazarı, "Yahudi İsrail, Müslüman çocukları öldürdüğü zaman bunun adının 'katliam'; Suudi Arabistan, Müslüman çocukları öldürdüğü zaman bunun karşılığının 'sessizlik" olduğunu dile getirdi.

İki durum arasında fark olmadığını düşündüğünü söyleyen Altaylı, "İsrail ABD’yi yönetiyor; ABD Suudi Arabistan’ı" diyerek yazısını noktaladı.

Fatih Altaylı'nın bugün (23 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Çifte standart berbat bir şeydir elbette ama en az onun kadar boktan bir şey daha vardır.

İki yüzlülük.

Diyeceksiniz ki: 'Biz bunu zaten biliyoruz, sen neden bahsediyorsun?'

Elbette biliyorsunuz.

Herkes biliyor da mesele bilmekle bitmiyor.

Mesela sorayım size: 'Sözde kendini savunmak için yaptığını iddia ettiğin bir savaşta çocukları öldürmek kötüdür değil mi?'

Buna tepki göstermek de bir insanlık görevidir değil mi?



Peki o zaman bunun nerede yapıldığının veya kimin tarafından yapıldığının önemi var mıdır?

Tepkiniz buna göre değişir mi ya da değişmeli mi?

İki yüzlü değilseniz bu tepki aynı olmalıdır.

O halde meseleyi somutlaştıralım mı?

Kızmak yok ama.

İsrail savaş uçakları ve fosfor bombaları Gazze’de sivil-asker, kadın-erkek, çocuk-büyük demeden insanların üzerine atıldığı zaman o çocukların ölümüne tepki gösterilir mi?

Gösterilir elbette.

Hem de en üst tondan, Amerika hariç tüm uygar dünya buna tepki gösterir!

Peki Suudi savaş uçakları, Yemen’de piknikten dönen çocukların üzerine bombalarını bırakıp 50 masum çocuğu öldürdüğü zaman tepki gösterilir mi?

Sustunuz değil mi?

Kimbilir belki pek çoğunuzun böyle bir olaydan haberi bile olamadı!

Çünkü bu çocuk katliamı küçük küçük haber oldu sağda solda.

Ama buna gösterilen tepkiler hiçbir yerde minik de olsa haber olmadı.

Çünkü tepki yoktu ki, haber olsun.

Yahudi İsrail, Müslüman çocukları öldürdüğü zaman bunun adı 'Katliam'

Suudi Arabistan, Müslüman çocukları öldürdüğü zaman bunun karşılığı 'Sessizlik'

Bu iki rezilliğin arasında bir fark var mıdır sizce?

Bence yok.

İkisi de katil ülke.

Zaten hep söylüyorum ha İsrail ha Suudi Arabistan.

Tek fark şu:

İsrail ABD’yi yönetiyor.

ABD Suudi Arabistan’ı..."