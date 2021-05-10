Altaylı, Fransa ve Türkiye'deki bildirileri kıyasladı: Allah muhafaza bizim askerler böyle bir tanım kullansa, başlarına gelecekleri tahmin etmek bile zor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Fransa'da her rütbeden askerin bulunduğu bir grup tarafından hükûmete hitaben iki bildiri kaleme alınmasıyla, Türkiye'de 103 emekli amiralin yazdığı Montrö bildirisinden sonra olanları karşılaştırdı.

Fransa'daki bildirinin 'Montrö bildirisi'nden daha sert olduğunu belirten Altaylı, "Bizimkiler daha çok uluslararası meselelere ve ulusal çıkarlara yoğunlaşmışken, Fransız emekli askerler doğrudan iç politikaya müdahale etmeye çalışıyor, bir de üzerine iç savaş tehdidi gösteriyorlar. Allah muhafaza bizim askerler böyle bir tanım kullansalar başlarına gelecekleri tahmin etmek bile zor. Buna rağmen Fransa’da kimse bildiride imzası olan askerleri tutuklamaya kalkışmıyor, haklarında soruşturmalar açılmıyor" dedi.

Altaylı, "Elbette siyasi rahatsızlık var ve bu belirtiliyor ama öteye geçmiyor. Bizde ise kıyamet kopuyor, kıyamet kopartılıyor. Bence bunun nedeni emekli amirallerin yazıp söyledikleri değil, her iki ülkenin geçmiş performansı. Bizim emekli amiraller, kendilerinin değil, geçmişin sabıka kaydının bedelini ödüyorlar" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.