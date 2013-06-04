Altaylı: Evet programda eğildim, bir canı kurtarmak için secde bile ederim

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Başbakan Tayyip Erdoğan’la Gezi Parkı direnişi başta olmak üzere Türkiye’nin gündemindeki konular üzerine yaptığı söyleşinin ardından sosyal medyada gelen tepkilere cevap verdi. Altaylı, “Evet, bu programda eğildim. Bir tek burun kanamasın diye eğildim. Bir canı kurtarmak için secde bile ederim. Ayıpsa ayıp. Benim ayıbım” dedi.

Fatih Altaylı, HaberTürk’teki köşesinde kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Altaylı, sokaklarda olan bitenlerden çok korktuğunu, söylenenlerden, tehditlerden, Türkiye’nin karışmasından çekindiğini belirterek Başbakan’dan tek bir “yumuşama” mesajı alabilmek istediğini söyledi.

Gezi Parkı direnişçilerinin tek bir tanesinin bile burnu kanamadan bu meseleyi bitirecek bir cümle almak istediğini vurgulayan Altaylı, "Bir yumuşak mesaj alabilmek Başbakan Erdoğan’ın bunu söylemesini istedim her sorumda. Beceremedim galiba” dedi.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“En sevdiklerim bile program sonrasında “Eğilip büküldün” dediler.

Evet, eğilip büküldüm.

O cümleyi alabilmek için, ortamı yumuşatabilmek için eğilip büküldüm.

Bir tek kişinin canı için, eğilip bükülmeyi bırakın, o cümleyi getirecek olsa secde bile ederdim.

Ama alamadım o cümleyi.

Ama en azından bir hassasiyeti biraz olsun aktarabildim diye umuyorum.”

Altaylı yazısını “Evet, bu programda eğildim. Bir tek burun kanamasın diye eğildim. Bir canı kurtarmak için secde bile ederim. Ayıpsa ayıp. Benim ayıbım” diye bitirdi.