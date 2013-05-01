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Altaylı: Boşu boşuna dayak yiyecekler, sendikacılarda izan kalmamış

Fatih Altaylı, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen sendikaları sert sözlerle eleştirdi

01 Mayıs 2013 12:31

Habertürk TV'de Ece Üner'in sorularını yanıtlayan Habertürk gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, sendikacıların 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama ısrarını eleştirdi. Altaylı, "Boşu boşuna yine dayak yiyecek insanlar. İnsanda biraz izan olur. Sendikacılarda izan kalmamış demek ki." dedi.

 

'Karara saygı duymaları gerekiyor'

 

Yıllardır 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik yasağa tepki gösterdiklerini belirten Altaylı, "Bunca yıl siyasi nedenlerden dolayı kapalıydı. Biz de sendikaların ve işçilerin tepkisini saygı ile karşıladık. Ama bu kez siyasi nedenden değil, teknik sebeplerden dolayı kapalı, buna saygı duymaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 

"Boşuna dayak yiyecekler'

 

"Meydana gelen iki yol da kapalı. Bir panik olursa kim verecek bunun hesabını. Bir şey olursa elbette hükümet sorumludur ama olacak iş var olmayacak iş var. Zaten girmeleri mümkün olmayan bir yere girmek isterlerken yine gaz sıkılacak, polis müdahale edecek. Boşu boşuna yine dayak yiyecek insanlar. İnsanda biraz izan olur. Sendikacılarda izan kalmamış demek ki. Vali de hatalı. İki sene Taksim'de kutluyorsunuz yine kutlayacaksınız, ama bu sene imkansız denebilirdi."

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