Altay'ın zirve planı

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü Konya Anadolu Selçukspor deplasmanında terleyecek 13 puanlı 3\'üncü sıradaki Altay, ilk 5\'te yer alan rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağı haftayı puan kaybı yaşamadan geçmeyi hedefliyor.

Grupta 16 puanlı lider Gümüşhanespor, deplasmanda 12 puanlı 4\'üncü sıradaki Bandırmaspor\'la karşı karşıya gelecek. Yine 16 puanlı zirve takipçisi Şanlıurfaspor ise 11 puanı bulunan 5\'inci basamaktaki SBS İnşaat Kırklarelispor\'a konuk olacak.

Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor\'un pazar günü rakiplerine yenilmesi durumunda Altay\'ın yeniden liderlik koltuğuna oturma ihtimali bulunuyor. Konya\'dan 3 puanla dönmek istediklerini dile getiren Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, \"Orta sıralarda yer alan rakibimiz son 3 maçında galip gelemedi. Şimdiye kadar oynadığı 6 karşılaşmanın tümünde gol atan bir takımla oynayacağız. Zor bir müsabaka olacak, ancak ekibime güveniyorum. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız\" dedi.