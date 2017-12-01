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Spor

Altay'ın zirve hesabı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 30 puanlı lider Gümüşhanespor'un 2 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan Altay, bu hafta zirveyi ele geçirme planları yapıyor

01 Aralık 2017 16:58

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 30 puanlı lider Gümüşhanespor\'un 2 puan gerisinde 2\'nci sırada yer alan Altay, bu hafta zirveyi ele geçirme planları yapıyor. Siyah-beyazlılar, pazar günü 27 puanla 3\'üncü sırada bulunan Şanlıurfaspor\'un deplasmanda Gümüşhane\'yi yenmesi durumunda liderlik için büyük bir fırsat yakalayacak. Gümüşhane\'nin kaybetmesini umut eden Altay, aynı gün başkent deplasmanında Hacettepespor\'u karşısına kazanmak için çıkacak. İzmir ekibi rakiplerinin karşılaşacağı haftayı puan kaybetmeden atlatmak istiyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Ferdi kadroda yer almayacak. Tedavisi süren forvet Murat Uluç ile stoper İbrahim Öztürk\'ün durumları yarın netlik kazanacak. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Hacettepespor\'un son 3 maçını kazandığını hatırlatarak, \"Son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan rakibimiz son 3 haftada 10 gol atmış. Kolay bir müsabaka olmayacak ancak kazanacak güçteyiz. Geçen haftaki Bugsaşspor beraberliğini telafi etmeliyiz. Üç puandan başka düşüncemiz yok\" dedi.

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