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Spor

Altay'ın umudu Ozan Sol

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta transfer yasağı bulunmasına rağmen şampiyonluk adayı olan Altay'ın ikinci yarıdaki en önemli kozlarından birisi sağ kanat oyuncusu Ozan Sol olacak

09 Ocak 2018 17:50

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta transfer yasağı bulunmasına rağmen şampiyonluk adayı olan Altay\'ın ikinci yarıdaki en önemli kozlarından birisi sağ kanat oyuncusu Ozan Sol olacak. 
Sezon başında Grandmedical Manisaspor\'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun Antalya kampında çok iyi çalıştığını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, \"Ozan, ilk yarıda takıma yeterince katkı sağlayamadı, ancak ikinci devrede patlama yapacağına inanıyorum. Kampta, hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında çok istekli. Kendisinden memnunuz. Ozan\'ı yeni transfer olarak görüyoruz\" dedi. 
Altay formasıyla 1 golü bulunan Ozan Sol, daha önce 2\'nci Lig\'de Altınordu ve Manisaspor formalarıyla iki şampiyonluk yaşadı.

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