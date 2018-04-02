Altay'ın koltuk fobisi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Bandırmaspor\'la 1-1 berabere kalan Altay, geçen hafta aldığı liderlik koltuğunu yeniden Gümüşhanespor\'a kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçta Fethiyespor ve Bandırmaspor\'la berabere kalıp Sakaryaspor\'a yenilerek 7 puan kaybeden siyah-beyazlılar, bir kez daha zirvedeki yerini koruyamadı. Gümüşhanespor\'un 2 puan gerisine düşen 50 puanlı 2\'nci sıradaki İzmir ekibi, kalan 5 maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Altay, son haftada evinde Gümüşhanespor\'la kozlarını paylaşacak.

Hafta sonunda kümede kalma umudu azalan Karşıyaka\'yla derbide karşılaşacak Altay, daha sonra üst üste Play-Off yarışı veren Bugsaşspor (D) ve Hacettepe\'yle kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, Gümüşhanespor\'la oynayacağı son hafta maçı öncesi ligde bir iddiası bulunmayan Pendikspor deplasmanında terleyecek. İzmir temsilcisinde orta saha oyuncusu Fatih\'in tedavisi sürerken, ön libero Ferhat cezalı duruma düştü. Öte yandan Bandırma deplasmanında kadroya alınmayan sağ kanat Furkan\'ın bir sakatlığının bulunmadığı, teknik patron İsmet Taşdemir tarafından tercih edilmediği belirtildi.

İZMİR\'E İKİ ŞOK BİRDEN

Altay\'ın bu hafta liderlik koltuğunu kaptırdığı 2\'nci Lig\'de bir değir İzmir ekibi Menemen Belediyespor ise Kırmızı Grup\'ta aynı kaderi yaşadı. İzmir\'in şampiyonluk beklediği sarı-lacivertliler evinde Sivas Belediyespor\'la 1-1 berabere kalırken, Kocaeli Birlikspor deplasmanından 6-1\'lik zaferle dönen Hatayspor, 65 puanlı Menemen\'i yakaladı. Hatay ekibi genel averajla koltuğu devraldı.