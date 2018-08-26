Altay'dan müthiş dönüş

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

HENÜZ 2 yıl öncesine kadar tarihinin en karanlık dönemini yaşayıp ilk kez 3\'üncü Lig\'e kadar gerileyen Altay, basamakları hızla çıkıp döndüğü Spor Toto 1. Lig\'e müthiş bir başlangıç yaptı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın görevi devraldıktan sonra 3. Lig ve 2. Lig\'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayıp 7 yıl aradan sonra 1. Lig\'e yükselen İzmir temsilcisi, yenilenen kadrosuyla ilk 3 haftada 7 puan toplarken, camiaya 15 yıl sonra Süper Lig şarkıları söyletmeye erken başladı. Türkiye\'de bir dönem 3 köklü İstanbul kulübünden sonra Süper Lig\'de en çok yer alan kulüp olan siyah-beyazlılar, takımın müthiş çıkışıyla 2003 yılından sonra yeniden Süper Lig hayalini konuşuyor.

Sezon başında yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki transfer yasağını son gün kaldırıp yeni futbolcularına lisans çıkaran Altay, lige Ümraniyespor\'u seyircisiz maçta 1-0 yenerek başladıktan sonra deplasmanda Afjet Afyonspor\'la 1-1 berabere kaldı. Son maçta geçen yılın flaş takımı İstanbulspor\'u deplasmanda 5-0 gibi sansasyonel bir skorla yenen Altay, 3 haftada 7 puana ulaştı. İzmir temsilcisi haftaya Adanaspor\'u bu sezon ilk kez taraftarının önünde ağırlayacak. Oyuncuları kutlayan Özgür Ekmekçioğlu, \"Güzel bir galibiyet oldu ama daha ligin başı olduğunu unutmayalım. Bozmadan devam. Oyunu ciddiye aldığımız, tempolu oynadığımız zaman sonuç geliyor. Hepinizi yürekten oynadığınız için kutluyorum\" dedi.

AVCI AVA ERKEN BAŞLADI

ALTAY\'ın sezon başında sürpriz bir şekilde takımı emanet ettiği genç teknik patron Alper Avcı, henüz 3 haftada kendini kanıtladı. Şimdiden taraftarın güvenini kazanan Alper Avcı, İstanbulspor önündeki farklı galibiyet sonrası, \"Bu skordan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bu çıkışımız devam eder. Ümraniyespor maçı sonrası Kappel hariç bazı oyuncular ilk defa oynadı. Zamanla takım içinde adaptasyon sürecine ihtiyacımız vardı. Bugünkü skor iyi ancak oyunsal anlamında gelişmemiz gereken yerler var. Onlar daha çok katkı gösterdikçe daha iyi olacak. Harmanlayabilirsek hepsini önümüzdeki süreçte daha iyi günler bizi bekliyor\" diye konuştu.

PAIXAO TAHT KURDU

SEZON öncesi kadrosunu 5 yabancıyla güçlendiren Altay\'ın Polonya\'nın Lechia Gdansk takımından transfer ettiği Marco Paixao, son 2 haftada attığı 4 golle taraftarın gönlünde taht kurdu. İlk hafta Ümraniyespor\'u boş geçen Portekizli forvet, geçen hafta Afyonspor deplasmanında takımını öne geçiren golü attıktan sonra son maçta İstanbulspor ağlarını 3 golle birden sarstı. Paixao, ligde bu sezon hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.