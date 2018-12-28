Altay'dan korkutan istatistik

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- Spor Toto 1\'inci Lig\'de devre arasına düşme hattının 1 puan üzerinde giren Altay, tarihinde ilk kez 2\'nci Lig\'e düştüğü 2010-11 sezonunun ilk devresinde gösterdiği performansın aynısını tekrarlayarak taraftarını tedirgin etti.

Büyük şok yaşadığı 2010-11 sezonunun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sezonu 31 puanla tamamlayarak küme düştü. Bu sezon da 17 haftalık periyotta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan İzmir temsilcisi kafalarda soru işareti bıraktı.

1\'inci Lig\'e 7 yıl sonra dönen Altay, devre arasında nokta transferler yaparak ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefliyor.

