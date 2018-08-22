Altay'dan İstanbulspor'a geçit yok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 3\'üncü hafta mücadelesinde cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor\'la karşılaşacak Altay, rakibiyle oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılar en son 2000 yılında deplasmanda 1-0 yenildiği İstanbulspor karşısında bu tarihten sonra çıkdığı müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. İki takım arasında 2008\'de oynanan son randevuyu Altay, deplasmanda 5-0 kazandı. İzmir ekibi bu hafta sahadan 3 puanla ayrılması halinde ilk dış saha galibiyetini elde edecek. Ligde iki takımın da 4\'er puanı bulunurken, 5\'inci sıradaki Altay bir basamak üstünde yer alan İstanbulspor\'u geride bırakmayı hedefliyor.