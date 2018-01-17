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Spor

Altay'dan görkemli kutlama

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

17 Ocak 2018 15:31

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay\'ın 104. kuruluş yıldönümü büyük coşkuyla kutlandı. Altay 1914 Taraftarlar Derneği\'nin organize ettiği Gündoğdu Meydanı\'nda düzenlenen kutlamaya yağmura rağmen binlerce taraftar katıldı. Üzerinde, \"Şanlı Şerefli 104 Yıl\" yazılı bir pankart açan taraftarların kutlamasına Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. İzmir Emniyeti, sahil şeridinde taraftarların meşale yakmasına izin vermezken, siyah-beyazlılar konser alanında tezahüratlar ve marşlarla kulübün yeni yaşını kutladı. Daha sonra ise Altay Sosyal Dayanışma Derneği\'nin (ASDD) Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi\'nde düzenlediği baloda renkli görüntüler oluştu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila\'nın da katıldığı gecede 104. yıl pastası kesilirken, hepbirlikte Altay Marşı\'nı seslendiren davetliler şampiyonluk şarkıları söyledi. Organizasyonda teknik direktör İsmet Taşdemir ve sportif direktör Özden Töraydın da yer aldı.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, evlenmeden önce Altay soyadı taşıdığını belirterek, \"Babamın soyadı Altay, ben Sema Altay Pekdaş\'ım. Evlendikten sonra soyadım değişti. Altay\'ın Türk futbol tarihinde ve İzmir kent kimliğinde önemli bir yeri var. Nice şanlı şerefli 104 yıllara\" mesajı verdi.
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise Altay\'ın bu sezon 1. Lig\'e çıkmasını dileyerek, \"Büyük Altay\'a büyük başarılar diliyorum. Bir an önce hak ettiği yer olan Süper Lig\'e çıkarak İzmir\'i aydınlattığı gibi tüm Türkiye\'yi aydınlatacağına yürekten inanıyorum\" diye konuştu.
Baloda 1. Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü\'nü merhum Tözge\'nin oğlu Galip Tözge\'nin elinden alan Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, \"Bu sene de birlik ve beraberlik içinde olalım, her zamankinden daha fazla kenetlenelim. Birbirimizi destek olalım ve gönlümüzden geçeni yaşayalım\" dedi.
ASDD Başkanı Aybars Akoğlu ise Altay\'ın kendileri için bir kulüpten çok yaşam tarzı ve kültür mirası olduğunu ifade etti.

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