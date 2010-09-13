-ALTAY'DAN DİYARBAKIRSPOR'A TEŞEKKÜR İZMİR (A.A) - 13.09.2010 - Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Kulüp Başkanı Ahmet Taşpınar, Diyarbakırspor yönetimine teşekkür etti. Taşpınar, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakırspor maçı için gittikleri Diyarbakır'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celil Taşkın ve Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Mete Ünsal'ın kendilerine büyük yakınlık gösterdiğini, başta Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer olmak üzere tüm yönetimin örnek bir konukseverlik sergilediğini belirtti. Gördükleri ilgi için teşekkür eden Taşpınar, ''Ne güvenlik, ne de idman sahası sıkıntısı yaşadık. Olay konusunda zaten en küçük bir endişemiz yoktu. Bu teşekkürümüzü yazılı olarak da taraflara ilettik. İzmir'deki rövanşta aynı yakınlığı biz de kendilerine göstereceğiz'' dedi.