Altay'dan "Kimsenin yeri garanti değil" mesajı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup temsilcisi Altay\'da Sportif Direktör Özden Töraydın futbolculara, \"Daha çok çalışın, kimsenin yeri garanti değil\" mesajı verdi.

Siyah beyazlı ekipte geçen sezon 3\'üncü Lig\'de kupa kaldıran kadronun vazgeçilmezlerinden kaleci Aydın, ön libero Halil Karataş, sağ kanat Furkan ve orta saha oyuncusu Ferdi, ilk haftada oynanan Zonguldak Kömürspor maçında yedek soyundu. As futbolculardan orta saha Halil Yılmaz ve stoper Hayrullah ise kadroda bile yer bulamadı.

Yeni sezon öncesi 8 takviye yapan Altay\'da son transferlerden sağ kanat Ozan Sol aynı mevkide görev yapan Hüsamettin\'in, golcü Muharrem Ozan ise Murat Uluç\'un formasına göz dikmiş durumda. Takım içi rekabetin kaliteyi artırdığını söyleyen Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Oynamadığı için küsen geride kalır\" diyerek futbolculara, \"Daha çok çalışın, kimsenin yeri garanti değil\" mesajı verdi.