T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'dan "Kimsenin yeri garanti değil" mesajı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup temsilcisi Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın futbolculara, "Daha çok çalışın, kimsenin yeri garanti değil" mesajı verdi

04 Eylül 2017 15:09

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup temsilcisi Altay\'da Sportif Direktör Özden Töraydın futbolculara, \"Daha çok çalışın, kimsenin yeri garanti değil\" mesajı verdi.
Siyah beyazlı ekipte geçen sezon 3\'üncü Lig\'de kupa kaldıran kadronun vazgeçilmezlerinden kaleci Aydın, ön libero Halil Karataş, sağ kanat Furkan ve orta saha oyuncusu Ferdi, ilk haftada oynanan Zonguldak Kömürspor maçında yedek soyundu. As futbolculardan orta saha Halil Yılmaz ve stoper Hayrullah ise kadroda bile yer bulamadı. 
Yeni sezon öncesi 8 takviye yapan Altay\'da son transferlerden sağ kanat Ozan Sol aynı mevkide görev yapan Hüsamettin\'in, golcü Muharrem Ozan ise Murat Uluç\'un formasına göz dikmiş durumda. Takım içi rekabetin kaliteyi artırdığını söyleyen Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Oynamadığı için küsen geride kalır\" diyerek futbolculara, \"Daha çok çalışın, kimsenin yeri garanti değil\" mesajı verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHALig Beyaz GrupAltay DirektörTöraydınSiyahLigAydınHalil KarataşFurkanFerdiZonguldak KömürsporAsHalil YılmazHayrullahAltayOzan SolHüsamettinMuharrem OzanMurat UluçTakımSportif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24