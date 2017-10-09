Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer'den hakeme tepki

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor\'la 0-0 berabere kalan Altay\'da teknik direktör Cüneyt Biçer, maçın hakemi Mustafa İlker Coşkun\'a ve yardımcılarına tepki gösterdi.

Süper Lig tecrübesi olan Hakem Coşkun\'un artık alt klasmanlara gönderildiğini ifade eden teknik direktör Biçer, \"Hakem tam bir kabustu. Maçı doğradı, gerçekten çok kötü bir yönetim sergiledi\" diye konuştu. Mustafa İlker Coşkun\'un Konyalı futbolcuların yerde yatarak zaman geçirmesine müsaade ettiğini söyleyen Biçer, \"Rakip oyuncular 20-25 dakika kadar yatarak vakit geçirdi. Hiçbiri gerçek sakatlık değildi, bir sarı kart bile görmediler. Golle sonuçlanabilecek 4 pozisyonumuz alakasız bir şekilde ofsayt gerekçesiyle kesildi\" yorumu yaptı.

Genel anlamda bakıldığında deplasmanda alınan 1 puanın değerli olduğunu ancak kazanabilecekleri bir müsabakadan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren teknik adam, \"Son vuruşlardaki beceri eksikliğimiz nedeniyle gol bulamadık. Sahaya 15 defa sağlıkçılar girdi, bu yüzden istediğimiz ritmi yakalayamadık\" dedi. Ligde deplasmanda oynadığı ilk 2 maçı kazanan Altay, son 2 dış saha sınavında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, Niğde\'de aldığı 3-0\'lık yenilginin ardından Konya\'dan da zaferle dönemezken, bu periyotta gurbette rakip fileleri sarsamadı. İzmir temsilcisi 14 Ekim Cumartesi günü evinde Fethiyespor\'la karşılaşacak. Öte yandan taraftarlar sosyal medyada Furkan\'ın, bu hafta kadroya alınmamasına tepki gösterdi.

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