Altay'da sarı alarm

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü deplasmanda oynayacağı SBS İnşaat Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay\'da teknik heyetten sarı kart sınırındaki 3 futbolcuya, \'dikkatli olun\' uyarısı geldi.

İzmir ekibinde kart sınırında yer alan ön libero Atakan, orta saha oyuncusu Fatih ve sağ kanat İbrahim Akın bu hafta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek bir sonraki hafta İzmir\'de oynanacak Sakaryaspor randevusunda forma giyemeyecek.

Grupta 17 puanla 3\'üncü sırada yer alan Altay\'ın 2 puan ve 2 basamak gerisinde yer alan Kırklarelispor, iç sahada namağlup unvanını sürdürüyor. Son 2 deplasman maçında Niğde Belediyespor\'a 3-0 yenilip, Konya Anadolu Selçukspor\'la 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu kez İzmir\'e 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer\'in 2-1\'lik galibiyetle sonuçlanan Fethiyespor zaferinde sahaya sürdüğü ilk 11\'i bozmaması bekleniyor.