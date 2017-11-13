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Spor

Altay'da İbrahim Akın sancısı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk 4'te yer alan 24'er puanlı 4 takımdan biri olan zirve takipçisi Altay'da İbrahim Akın sancısı yaşanıyor

13 Kasım 2017 15:46

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Bandırmaspor\'u 1-0 mağlup ederek ilk 4\'te yer alan 24\'er puanlı 4 takımdan biri olan zirve takipçisi Altay\'da İbrahim Akın sancısı yaşanıyor.
Bandırmaspor randevusunu tribünden izleyen usta futbolcunun karşılaşma öncesi teknik direktör Cüneyt Biçer\'e, \"Ya beni ilk 11\'de oynatın, ya da kadroya almayın\" resti çektiği öğrenildi. Geçen hafta idmanlarda isteksiz tavırlar sergileyen İbrahim Akın, bu sözleri üzerine 18\'e alınmadı. Sportif direktör Özden Töraydın\'ın tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapıp uyarıda bulunacağı belirtildi. Sezona ilk iki haftada attığı 2 golle hızlı başlayan İbrahim Akın, sakatlık yaşadıktan sonra Sakaryaspor karşısında riske edilmezken, Silivri deplasmanında kulübede bekledi. Öte yandan pazar günü oynanacak Karşıyaka derbisinin akşam saatine alınması için iki kulüp Türkiye Futbol Federasyonu\'na başvuruda bulundu.

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