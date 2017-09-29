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Spor

Altay'da İbrahim Akın dönüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Niğde Belediyespor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Altay'da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen İbrahim Akın, pazar günü İzmir'de oynanacak Ottocool Karagümrük kar

29 Eylül 2017 16:29

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Niğde Belediyespor\'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Altay\'da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen İbrahim Akın, pazar günü İzmir\'de oynanacak Ottocool Karagümrük karşılaşmasıyla formasını kavuşacak.
İlk 2 haftada Zonguldak Kömürspor ve Kahramanmaraşspor filelerini birer kez sarsarak yeni sezonu iyi bir başlangıç yapan tecrübeli futbolcu, adale sakatlığı nedeniyle Şanlıurfaspor, Nazilli Belediyespor ve Niğde randevularında kadroda yer almadı. Teknik direktör Cüneyt Biçer\'in iyileşmesine rağmen Niğde deplasmanında riske etmediği İbrahim\'i bu kez Karagümrük karşısında kadroya alıp süre vermesi bekleniyor.
\"Nazilli\'ye 6 gol attığımızda şampiyon olmadık, Niğde\'den 3 gol yedik diye de dünyanın sonu değil\" yorumu yapan Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Kupa ve ligde üst üste 4 karşılaşmaya çıktık. Fiziksel ve zihinsel açıdan yıprandık. Lig uzun bir maraton. İnişli, çıkışlı zamanlar elbette olacak. Aramıza geç katılan oyuncular oldu. Takımımız ritmini 7\'nci ya da 8\'nci haftadan sonra bulacak. Önemli olan bu dönemi en az kayıpla atlatmak. Stratejimizi iyi yapmalıyız. Bir maç kaybettik diye telaşa kapılmanın anlamı yok. Ancak rahatlamakta olmaz. Yoksa bu ligde cezayı kesiyorlar. Niğde mağlubiyetinden önemli dersler çıkarıldı. Biz teknik ekibimize ve kadromuza güveniyoruz\" diye konuştu.

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