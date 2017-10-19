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Spor

Altay'da hedef galibiyet

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor'la karşılaşacak Altay'da sakatlığı bulunan ön libero Ferhat Çulcuoğlu'nun forma giymesinin zor olduğu açıklandı

19 Ekim 2017 14:04

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor\'la karşılaşacak Altay\'da sakatlığı bulunan ön libero Ferhat Çulcuoğlu\'nun forma giymesinin zor olduğu açıklandı.
Teknik Direktör Cüneyt Biçer, geçen hafta İzmir\'de 2-1 kazandıkları Fethiyespor maçında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ferhat\'ı tam olarak iyileşmeden riske etmeyi düşünmediğini söyledi. Siyah-beyazlılarda dünya evine girmeye hazırlanan stoper Hayrullah da bu hafta kadroda yer almayacak. Ferhat\'ın yokluğunda Maksut\'un, Hayrullah\'ın yerine ise Murat Türkkan\'ın görev alması bekleniyor.
Son 2 deplasman müsabakasında Niğde Belediyespor\'a 3-0 yenilip, Konya Anadolu Selçukspor\'la 0-0 berabere kalan Altay, Kırklareli\'den 3 puanla dönerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Dış sahadaki üçüncü galibiyetlerini almayı hedeflediklerini dile getiren Teknik Direktör Biçer, \"Hedeflediğimiz puana ulaşma açısından önemli bir maça çıkacağız. Zor bir karşılaşma olacak. Kazanarak bir eşiği daha aşmamız gerekiyor. Galip geldikten sonraki süreç lehimize işleyecek. İlerleyen haftalarda üst sıralardaki takımlarla karşılaşacağız. Zorlu periyoda avantajlı girmeliyiz\" diye konuştu.

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