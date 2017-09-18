Altay'da Furkan formaya hasret

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 7 puanla 3. sırada yer alan Altay\'ın yıldızlarından Furkan Deniz, bu sezon formaya hasret kaldı. Son iki sezonda 3. Lig\'de toplam 20 gol kaydederek Süper Lig ekipleri Yeni Malatyaspor ve Sivasspor\'un dikkatini çeken genç futbolcu, 2. Lig\'e çıktıktan sonra ilk 3 maçta sadece 15 dakika forma gieydi. Altay\'ın evinde Zonguldak Kömürspor\'u 4-0 mağlup ettiği ilk hnafta randevusunda 75. dakika oyuna giren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bir sonraki hafta sakatlığı nedeniyle Kahramanmaraşspor deplasmanına götürülmedi.

Siyah-beyazlılar, Kahramanmaraş\'tan 2-1\'lik zaferle dönerken, iyileşen Furkan son olarak iç sahada 1-1 biten Şanlıurfaspor sınavında yine yedek soyundu. Altaylı taraftarlar ikinci yarıda Furkan\'a tezahürat yaparak genç futbolcunun oyuna alınmasını isterken, Teknik Direktör Cüneyt Biçer, değişiklik tercihlerini yeni transferler Doğan, Ferhat ve Muharrem Ozan\'dan yana kullandı. Hücumda 7 futbolcuya sahip olduklarını ve sadece 3 ismi oynatabildiğini belirten Cüneyt Biçer, \"Furkan\'la ilgili bir problemim yok, olamaz da. Mecburen birileri dışarıda kalıyor\" yorumu yaptı.

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Kahvaltı morali

ŞANLIURFASPOR beraberliği sonrası liderliği Bandırmaspor\'a kaptıran Altay\'da futbolcular ve teknik heyet, bugün Bornova Çiçekliköy\'de yapılan kahvaltı ile moral buldu. Siyah-beyazlılar, çarşamba günü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la oynanacak kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan İbrahim Akın dışında eksik yok.

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