Altay'da Cüneyt Biçer dönemi sona erdi

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Hacettepespor\'la 0-0 berabere kalarak lider Gümüşhanespor\'un 4 puan gerisine düşen 3\'üncü sıradaki Altay\'da yönetim teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollarını ayırdı. Geçen sezon siyah-beyazlı takımı 2\'nci Lig\'e çıkaran Biçer\'in futbolcularla duygusal bağının kopması gerekçesiyle bu kararın alındığı iddia edildi. 13 Kasım 2016\'da Altay\'da göreve başlayan Biçer, toplam 42 maçta 23 galibiyet, 14 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Yönetimin hafta içinde yeni teknik patronu belirlemesi bekleniyor.