T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'da 3 futbolcudan patlama bekleniyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak performanslarıyla beklentileri karşılayamayan Ozan Sol, Muharrem Ozan Cengiz ve Doğan Karakuş'tan ikinci yarıda patla

31 Aralık 2017 14:43

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zirve takipçisi Altay\'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak performanslarıyla beklentileri karşılayamayan Ozan Sol, Muharrem Ozan Cengiz ve Doğan Karakuş\'tan ikinci yarıda patlama bekleniyor. Sportif Direktör Özden Töraydın, transfer yasağını kaldırmasalar bile ellerindeki kadroya güvendiklerini belirterek, \"Sezon başında önlemimizi alarak alternatifli bir kadro oluşturduk. Yeterince verim alamadığımız Ozan, Muharrem ve Doğan gibi oyuncuları kazanırsak yeni transfer yapmış gibi oluruz\" dedi.
Üç futbolcunun ekstra özelliklere sahip olduğunu ve Antalya kampını iyi geçirdiklerini ifade eden Töraydın, \"Bahsettiğimiz isimler bu ligin en kaliteli futbolcuları. Şampiyonluklar yaşamış, kendilerini kanıtlamış oyuncular. Elimizde böyle yetenekler varken, sadece transfer yapalım diye oyuncu almayız\" diye konuştu. 
Forvette görev alan üç isimden Muharrem sezonun ilk yarısında 2 kez rakip fileleri sarsarken, Ozan 1 gol kaydetti. Doğan ise gol atma başarısı gösteremedi. 2 Ocak\'ta hazırlıklarına yeniden başlayacak Altay\'da tedavisi süren Murat Uluç dışında eksik yok.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHATFFLig Beyaz GrupAltayOzan Sol Muharrem Ozan CengizDoğan KarakuşSportif DirektörTöraydınYeterinceOzan MuharremDoğanAntalyaElimizdeMuharremOzanOcakMurat Uluç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24