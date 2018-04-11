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Spor

Altay'a kahvaltı morali

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 galibiyetin ardından son 6 maçta tek galibiyetle yetinince liderlik koltuğundaki yerini yeniden Gümüşhanespor'a kaptıran ve 3'üncü sıraya gerileyen Altay'da oyuncular, teknik heyet ve başkan Özgür Ekme

11 Nisan 2018 16:57


İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst üste 4 galibiyetin ardından son 6 maçta tek galibiyetle yetinince liderlik koltuğundaki yerini yeniden Gümüşhanespor\'a kaptıran ve 3\'üncü sıraya gerileyen Altay\'da oyuncular, teknik heyet ve başkan Özgür Ekmekçioğlu, kahvaltıda bir araya geldi. Karşıyaka derbisindeki yenilgi sonrası teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir\'in yerine aynı zamanda kulübün sportif direktörü de olan Özden Töraydın\'ın getirildiği siyah-beyazlılar, Bugsaşspor deplasmanı öncesi moral depoladı.

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