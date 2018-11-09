Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC şirketi arasında Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında 250 tank üretilecek ve ilk Altay tankı, 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na teslim edilecek.

SSB ile BMC arasında \'Altay Seri Üretim Projesi Sözleşmesi\' imzalandı. SSB\'de gerçekleştirilen törene Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), BMC, ASELSAN, ROKETSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nın modern ana muharebe tankı ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan \'Altay Ana Muharebe Tankı Projesi\' kapsamında 250 tank üretilecek. Ana yüklenici olarak BMC firması ile imzalanan projede ASELSAN, ROKETSAN ve MKEK başta olmak üzere birçok savunma sanayi firması da alt yüklenici olarak görev yapacak. Seri üretim sözleşmesi kapsamında ayrıca 1 adet İnsansız Kuleli Altay tankının tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi gerçekleştirilecek. Proje takvimine göre, ilk Altay tankının 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na teslim edileceği belirtildi. Altay Ana Muharebe Tankı, 120 mm\'lik tank topu, modern atış kontrol sistemi, geliştirilmiş beka yeteneği, lazer güdümlü tank topu ateşleme yeteneği gibi birçok teknik özelliğe sahip olacak.

\'TAHTADAN OLSUN AMA YÜZDE 100 BİZİM OLSUN\'

İmza töreninde konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, bu işe talip olurken, uluslararası tecrübesi ve şöhreti olan uluslararası firmayla ortaklık kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Beraber üstleniriz, diye ortaklık kurmuştuk; fakat süreç içerisinde gördük ki başkanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri bizden yüzde 100 yerli bir tank istiyorlar. Saygıdeğer Yavuz paşam bir sohbetimizde \'Bak Ethem, öyle bir tank yapın isterse tahtadan olsun ama yüzde 100\'ü bizim olsun\' demişti. Ben de o zaman demiştim ki \'Paşam öyle bir iddia ile geldik ki hiç merak etmeyin, Türk girişimcileri temsilen biz dünyanın en iyi tankını üreteceğiz. Buna inanıyoruz, performansı dünyada bir numaralı olan bir tank üreteceğiz. Sizin direktifiniz doğrultusunda yüzde 100\'ü yerli ve milli bir tank olacak bu\'. Bu bakış açısından dolayı başkanlığımızın da yönlendirmesiyle biz o ortaklığı bozduk. Onlar danışman olarak bize hizmet verecekler, parasıyla. Onlarında zaten çekilme sebepleri şuydu. Ya bu proje çok karlı değil. Biz de dedik ki onlara \'Bizim burada derdimiz kar değil bizim burada derdimiz başka\'. Bırakın buradan kar etmeyi 40 yılda ortağımla ürettiğimiz bütün serveti harcamak pahasına biz bu yükün altına gireceğiz.\"

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise kamuoyunun seri üretim aşaması ile ilgili uzun süredir beklenti içinde olduğunu belirterek, üretilen Altay tankının motoru konusunda çok kararlı oldukları söyledi.



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