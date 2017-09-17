Altay, Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kalarak liderliği Bandırmaspor’a kaptırdı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Anıl Usta (xx)

ALTAY: Egemen (xx) – Necdet (xx), Murat Türkkan (x), İbrahim Öztürk (xx), Serkan (xx), Hüsamettin (xxx) (Dk. 78 Doğan xx), Maksut (xxx), Atakan (xx), Fatih (xxx), Ozan Sol (x) (Dk. 70 Ferhat xx), Murat Uluç (xx) (Dk. 62 Muharrem Ozan x)

ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx) – İzzet (xxx), Mehmet (xx), Bahadır (xxx), Muhammed (xxx), Okan (xxx) (Dk. 76 Erhan x), Mertcan (x) (Dk. 83 Abdülkadir x), Oğuzhan Türk (xx), Halil (x), Hüseyin (x) (Dk. 65 Feridun x), Artun (xxx)

GOLLER: Dk. 25 (Pen) Murat Uluç (Altay), Dk. 35 Muhammed (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Atakan (Altay), Hüseyin (Şanlıurfaspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk 2 maçını kazanan iki takımın mücadelesinde Altay evinde Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kalarak liderliği Bandırmaspor’a kaptırdı. Üçüncü sıraya gerileyen Altay ve dördüncü basamaktaki Şanlıurfaspor puanlarını 7’ye çıkardı. Ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada penaltıdan Murat Uluç atarken, konuk takımın golü 35. dakikada Muhammed’den geldi.

16. dakikada gelişen Altay atağında soldan Fatih, kale önüne kesti. Kaleci Ömer, Ozan’dan önce uzanarak topa sahip oldu.

22. dakikada soldan Ozan’ın ortasında ceza sahasındaki Murat Uluç kafayla indirdi. Topa hareketlenen Hüsamettin, Halil’in müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem Gürel Uzuner penaltı noktasını gösterdi. Şanlıurfasporlu futbolcuların itirazları sonuç vermezken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sert itirazları sonrası hakem Uzuner tarafından tribüne yollandı.

25. dakikada penaltı atışını kullanan Murat Uluç, kaleciyi ters köşeye yatırdı: 1-0.

35. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Altay savunmasında Murat Türkkan’ın kaybettiği topla sağdan ceza sahasına giren Muhammed, uzak köşeye sert vurdu: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.s

49. dakikada Altay’ın sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Necdet’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Şanlıurfaspor kontratağında Altay savunmasının arkasına sarkan Artun, kaleci Egemen’le karşı karşıya pozisyonda topu bomboş pozisyondaki Mertcan’a bıraktı. Mertcan, meşin yuvarlağı boş kale yerine dışarı gönderdi.

66. dakika sağ kanattan seri çalışmalarla ceza yayına yaklaşan Şanlıurfasporlu Okan sert vurdu, kaleci Egemen’in de müdahale ettiği top yan direkten döndü.

88. dakikada Doğan’ın uzak mesafeden sert şutunda Şanlıurfaspor kalecisi Ömer son anda topu kornere tokatladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.