T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay, Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kalarak liderliği Bandırmaspor’a kaptırdı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) STAT: İzmir Atatürk HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Anıl Usta (xx) ALTAY: Egemen (xx) – Necdet (xx), Murat Türkkan (x), İbrahim Öztürk (xx), Serkan (xx), Hüsamettin (xxx) (Dk

17 Eylül 2017 00:16

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Anıl Usta (xx)
ALTAY: Egemen (xx) – Necdet (xx), Murat Türkkan (x), İbrahim Öztürk (xx), Serkan (xx), Hüsamettin (xxx) (Dk. 78 Doğan xx), Maksut (xxx), Atakan (xx), Fatih (xxx), Ozan Sol (x) (Dk. 70 Ferhat xx), Murat Uluç (xx) (Dk. 62 Muharrem Ozan x)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx) – İzzet (xxx), Mehmet (xx), Bahadır (xxx), Muhammed (xxx), Okan (xxx) (Dk. 76 Erhan x), Mertcan (x) (Dk. 83 Abdülkadir x), Oğuzhan Türk (xx), Halil (x), Hüseyin (x) (Dk. 65 Feridun x), Artun (xxx)
GOLLER: Dk. 25 (Pen) Murat Uluç (Altay), Dk. 35 Muhammed (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Atakan (Altay), Hüseyin (Şanlıurfaspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk 2 maçını kazanan iki takımın mücadelesinde Altay evinde Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kalarak liderliği Bandırmaspor’a kaptırdı. Üçüncü sıraya gerileyen Altay ve dördüncü basamaktaki Şanlıurfaspor puanlarını 7’ye çıkardı. Ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada penaltıdan Murat Uluç atarken, konuk takımın golü 35. dakikada Muhammed’den geldi.
16. dakikada gelişen Altay atağında soldan Fatih, kale önüne kesti. Kaleci Ömer, Ozan’dan önce uzanarak topa sahip oldu.
22. dakikada soldan Ozan’ın ortasında ceza sahasındaki Murat Uluç kafayla indirdi. Topa hareketlenen Hüsamettin, Halil’in müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem Gürel Uzuner penaltı noktasını gösterdi. Şanlıurfasporlu futbolcuların itirazları sonuç vermezken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sert itirazları sonrası hakem Uzuner tarafından tribüne yollandı.
25. dakikada penaltı atışını kullanan Murat Uluç, kaleciyi ters köşeye yatırdı: 1-0.
35. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Altay savunmasında Murat Türkkan’ın kaybettiği topla sağdan ceza sahasına giren Muhammed, uzak köşeye sert vurdu: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.s
49. dakikada Altay’ın sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Necdet’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
56. dakikada Şanlıurfaspor kontratağında Altay savunmasının arkasına sarkan Artun, kaleci Egemen’le karşı karşıya pozisyonda topu bomboş pozisyondaki Mertcan’a bıraktı. Mertcan, meşin yuvarlağı boş kale yerine dışarı gönderdi.
66. dakika sağ kanattan seri çalışmalarla ceza yayına yaklaşan Şanlıurfasporlu Okan sert vurdu, kaleci Egemen’in de müdahale ettiği top yan direkten döndü.
88. dakikada Doğan’ın uzak mesafeden sert şutunda Şanlıurfaspor kalecisi Ömer son anda topu kornere tokatladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA STATAtatürk HAKEMLER Gürel UzunerMehmet UludağAnıl UstaEgemenNecdetMurat TürkkanSerkanHüsamettinDkDoğanMaksutAtakanFatihOzan SolFerhatMurat UluçMuharrem OzanMehmetBahadırMuhammed

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24