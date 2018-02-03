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Spor

Altay, Şanlıurfa virajında

İZMİR, (DHA) TFF 2

03 Şubat 2018 14:48

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Kahramanmaraşspor\'u 3-1 yenerek lider Gümüşhanespor\'la arasındaki puan farkını 3\'e düşeren 2. sıradaki 33 puanla Altay, yarın aynı puandaki takipçisi Şanlıurfaspor\'la deplasmanda karşılaşacak. Şanlıurfa GAP Stadyumu\'nda saat 13.00\'te başlayacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, rakibinin iç sahadaki 4 haftalık galibiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde Murat Uluç\'un tedavisi sürerken, cezası sona eren Hüsamettin forma giyebilecek. İyileşen İbrahim Akın ve Ferdi kadroya alındı. Altay\'da Atakan, Ferhat, İbrahim Akın ve Doğan kart sınırında yer alıyor.
Teknik direktör İsmet Taşdemir sahaya 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirterek, \"Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Karşımızda güçlü bir rakip var ancak ekibime güvenim tam\" diye konuştu.
Altay, şimdiye kadar Şanlıurfaspor\'la oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Güneydoğu ekibi karşısında ilk kez sahadan zaferle ayrılmayı planlıyor.
 

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