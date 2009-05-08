T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay Play-Off'u düşünüyor...

08 Mayıs 2009 17:48

Bank Asya 1. Lig'de normal sezonun son maçında evinde Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacak olan Altay'ın profesyonel şube başkanı Niyazi Konuşmaz, "Finallere, ligde son maçımızı kazanarak gitmek istiyoruz" dedi.

Konuşmaz, ligde zor yenilen bir takım olduklarını, Ankara'da oynanacak play-off maçlarında rakip gözetmediklerini söyledi.

Play-off'ta rakip kim olursa olsun Turkcell Süper Lig'e yükselip İzmir'e döneceklerini kaydeden Konuşmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde normal sezonu Kayseri Erciyesspor maçı ile tamamlayacağız. Finallere, ligde son maçımızı kazanarak gitmek istiyoruz. Futbol bu, herşey olabilir ama biz sahaya yenilmemek için çıkacağız. Play-off maçı öncesinde kart sınırında olan, hafif sakatlıkları olan oyuncularımız var. Ligde en iyi takımlardan biri olduğumuzu herkes söylüyor. Bunu ispatlayıp, Süper Lig'e yükselmek istiyoruz" dedi.

Konuşmaz, takımın Pazartesi günü İzmir'den ayrılacağını, ancak kamp yerinin daha sonra belli olacağını belirterek, Cuma günü Ankara'da olacaklarını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24