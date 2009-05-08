Altay Play-Off'u düşünüyor...

Bank Asya 1. Lig'de normal sezonun son maçında evinde Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacak olan Altay'ın profesyonel şube başkanı Niyazi Konuşmaz, "Finallere, ligde son maçımızı kazanarak gitmek istiyoruz" dedi.



Konuşmaz, ligde zor yenilen bir takım olduklarını, Ankara'da oynanacak play-off maçlarında rakip gözetmediklerini söyledi.



Play-off'ta rakip kim olursa olsun Turkcell Süper Lig'e yükselip İzmir'e döneceklerini kaydeden Konuşmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ligde normal sezonu Kayseri Erciyesspor maçı ile tamamlayacağız. Finallere, ligde son maçımızı kazanarak gitmek istiyoruz. Futbol bu, herşey olabilir ama biz sahaya yenilmemek için çıkacağız. Play-off maçı öncesinde kart sınırında olan, hafif sakatlıkları olan oyuncularımız var. Ligde en iyi takımlardan biri olduğumuzu herkes söylüyor. Bunu ispatlayıp, Süper Lig'e yükselmek istiyoruz" dedi.



Konuşmaz, takımın Pazartesi günü İzmir'den ayrılacağını, ancak kamp yerinin daha sonra belli olacağını belirterek, Cuma günü Ankara'da olacaklarını kaydetti.

