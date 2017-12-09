Altay-Pendikspor: 1-2

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Gürcan Dönmez (xx), Hasan Erdoğan (xx)

ALTAY: Egemen (x) - Necdet (xx), Ulaş (x), Murat Türkkan (x), Serkan (xx), Maksut (x) (Dk. 68 Doğan x), Muharrem Ozan (x), Ferhat (xx), Atakan (x) (Dk. 46 Fatih x), Ozan (xx) (Dk. 59 İbrahim Akın x), Furkan (xx)

PENDİKSPOR: Emre Aydın (xx) - Fatih (xx), Yaser (xxxx) (Dk. 90+1 Taha), Mehmet Alaeddinoğlu (xxx) (Dk. 75 Yasin Görkem xx), Ramiz (xx), Zeki (xx), Erdinç (xx), Aytaç (xxx), Emre Okur (xxx), Azad (xx), Onur (xxx)

GOLLER: Dk. 7 (Pen.) ve 64 Yaser (Pendikspor), Dk. 44 Furkan (Altay)

SARI KARTLAR: Atakan (Altay), Aytaç, Azad, Ramiz (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'da üst üste iki beraberlikle zirvenin 4 puan gerisine düşen Altay, yeni teknik patronu İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı ilk maçta Pendikspor\'a evinde 2-1 mağlup oldu. Atatürk Stadı\'nda oynanan maçta konuk ekibin golleri ilki penaltıdan olmak üzere 7\'nci ve 64\'üncü dakikalarda Yaser\'iden geldi. Siyah-beyazlılar, 44\'üncü dakikada Furkan\'la yanıt verdi. Bu sezon iç sahadaki 8\'inci maçta ilk yenilgisini alan, galibiyet hasretini 3 haftaya çıkartan Altay, 29 puanda kalırken Pendikspor puanını 20\'ye çıkardı.

7\'nci dakikada konuk ekip penaltı golüyle öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Aytaç\'ın yerden ortasına Ulaş eliyle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Yaser gole çevirdi: 0-1.

23\'üncü dakikada gelişen Altay atağında Ozan\'ın soldan ortasına Muharrem Ozan\'ın gelişine şutu savunmadan döndü.

44\'üncü dakikada skor eşitlendi. Ozan\'ın sol kanattan ortası savunmadan sekti, topu arka direkte önünde bulan Furkan, bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve golü attı: 1-1.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

53\'üncü dakikada Ozan\'ın ara pasıyla ceza alanına giren Muharrem Ozan\'ın şutu kaleciden döndü. Dönen topu Pendikspor defansı uzaklaştırdı.

64\'üncü dakikada Pendik yeniden üstünlüğü yakaladı. Mehmet Alaeddinoğlu\'dan aldığı topla ceza sahasına giren Yaser, savunmayı da geçip ağları havalandırdı: 1-2.

85\'inci dakikada gelişen Altay atağında İbrahim Akın\'ın pasıyla topla buluşan Furkan\'ın şutunda top auta çıktı

Maç konuk takımın galibiyetiyle sonuçlandı.