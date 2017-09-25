Altay, ilk 4 haftada 13 golle en skorer takım oldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son olarak deplasmanda Nazilli Belediyespor\'u 6-1 mağlup eden Altay, geçen sezon olduğu gibi yine skorer kimliğiyle dikkat çekti. Geçen sezon 3\'ncü Lig 1\'nci Grup\'ta Play-Off maçlarıyla birlikte 72 kez rakip fileleri sarsarak ligin en golcü ekibi olan İzmir temsilci, bu sezon ise 2\'nci Lig\'de ilk 4 haftada attığı 13 golle yine en skorer takım unvanını ele geçirdi.

Ligin ilk haftasında Zonguldak Kömürspor\'u 4-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kahramanmaraşspor\'u deplasmanda 2-1 yenerken, Şanlıurfaspor\'la evinde 1-1 berabere kaldı.

Altay\'da santrfor Murat Uluç ve ön libero Maksut, 3\'er defa rakip ağları sarsarken, sol kanat İbrahim Akın ve orta saha oyuncusu Ferhat 2\'şer, sağ kanat Ozan, ön libero Atakan ve forvet Hüsamettin birer gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip aldığı farklı galibiyetlerle rakiplerine gözdağı verdi. Hücumda alternatifli bir kadroya sahip olduklarını dile getiren teknik direktör Cüneyt Biçer, \"Rekabet başarıyı getiriyor\" yorumu yaptı. Öte yandan çarşamba günü deplasmanda Niğde Belediyespor\'la karşılaşacak Altay\'da sakatlıktan çıkan İbrahim Akın\'ın yine riske edilmemesi bekleniyor.