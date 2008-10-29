Altay dişli çıktı!..



Fortis Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında son şampiyon Kayserispor ile Bank Asya 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altay arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.



Kayseri Atatürk Stadı'nda ilk yarısı da 0-0'lık eşitlikle sona eren karşılaşmada Kayserispor'un golü 48. dakikada Milan Purovic'ten gelirken, Altay'ın bu gole yanıtı 75. dakikada İsa'dan geldi.



Bu sonucun ardından iki takım da Türkiye Kupası'na 1'er puanla başlamış oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada Mehmet Topuz'un ceza sahası dışından sert vuruşunda top kale önündeki Puroviç'e çarparak auta çıktı.

5. dakikada Mehmet Eren'in sol kanattan ceza sahasına ortasında ön direkte Puroviç'in vuruşunda kaleci Bülent'e çarpan top kornere gitti.

33. dakikada Mehmet Topuz'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet Eren, müsait pozisyondaki Turgay'a pasını vermek istedi. Ancak kaleci Bülent, topu kontrol ederek, tehlikeyi önledi.

36. dakikada gelişen Kayserispor atağında Puroviç'ten aldığı topla son çizgiye inen Mehmet Eren'in içeriye ortasında Ragıp'tan önce defans araya girerek topu kornere attı ve tehlikeyi önledi. Mehmet Topuz'un kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Tayfun'un kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

43. dakikada Saidou'nun ceza sahasına doldurduğu topu göğsüyle yumuşatan Turgay'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

