Altay 15 yıl sonra Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Cuma günü Atatürk Stadı\'nda Gençlerbirliği\'ni konuk edecek Altay, rakibiyle 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Son olarak Süper Lig\'de 27 Nisan 2003\'te kozlarını paylaşan iki köklü kulübün İzmir\'deki randevusu 3-3 berabere tamamlandı. Altay o sezon sonunda Süper Lig\'e veda etti. Altay, Başkent temsilcisini son 7 resmi maçta ise mağlup edemedi. Gençlerbirliği\'ni 1997-98 sezonunda deplasmanda 3-1\'lik skorla deviren siyah-beyazlılar, bu periyotta 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Hedefini zirve olarak belirleyen iki takımdan Gençlerbirliği 7\'de 7 yaparak zirveye yerleşti. Ligin 15 golle en çok atan ve 2 golle en az yiyen ekibi olan Gençlerbirliği şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Başkent temsilcisi gibi Süper Lig\'e dönmek isteyen Altay, sezona iyi başlasa da son 4 maçını kazanamadı. 9 puanla 7\'nci sırada bulunan siyah-beyazlılar 10 gol atıp 6 gol yedi. Teknik direktör Alper Avcı maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ve Gençlerbirliği\'ni yenen ilk takım olacaklarını söyledi.