Altay - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 6-7

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Selahattin Altay (xx), Gökhan Barçın (xx)

ALTAY: Emre (xx) – Murat Uslu (x), Kadir (xx), Ulaş (xx), Hayrullah (xx), Feerhat (xx) (Dk. 63 Fatih x), Atakan (xxx), Ferdi (xxx), Furkan (xxx) (Dk. 104 Hüsamettin xx), Doğan (x) (Dk. 71 Ozan xx), Muharrem Ozan x)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan (xxxx) – Acka (xx) (Dk. 46 Jasmin Trtovac xxx), Mehmet Ozan (xx), Murat (xx), Abdülkadir (xxx), Tolga (xx), Kubilay (x) (Dk. 46 Gökhan xx), Harba (xxx), Taylan (xx) (Dk. 80 Burhan xxx), Jasmin Scuk (xxx), Erhan (xx)

SARI KARTLAR: Atakan (Altay) - Tolga (BŞB Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur mücadelesinde Altay, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten maçta TFF 1\'inci Lig temsilcisi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a seri penaltılarla 7-6 mağlup olarak elendi. Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada Altay’dan Kadir, Ozan, Muharrem Ozan, Ferdi, Hüsamettin ve Hayrullah, kullandıkları ilk 6 atışı gole çevirdi. Erzurum’dan Gökhan, Harba, Abdülkadir, Burhan, Jasmin Scuk ve Erhan çerçeveyi buldu. Siyah-beyazlılardan Fatih, yedinci atışı kaleci Hakan’a nişanladı. Erzurum’da Murat, kullandığı yedinci penaltıyı gole çevirip takımına turu getiren isim oldu.

7\'nci dakikada gelişen Altay atağında Ferdi’nin sol kanattan yaptığı ortaya Doğan’ın sert şutu üstten auta çıktı.

12\'nci dakikada Altay gole yaklaştı. Muharrem Ozan’ın ceza saha dışından vuruşunu kaleci Hakan son anda kornere çeldi.

18\'inci dakikada ev sahibi ekipten Furkan’ın ara pasıyla ceza sahasına sokulan Doğan’ın şutunda Hakan topu kornere çelerek gole izin vermedi.

32\'nci dakikada Erzurumsporlu Abdülkadir’in yaklaşık 25 metre mesafeden sert vuruşu yan direği sıyırıp auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

55\'inci dakikada Erzurumlu Abdülkadir’in ceza alanı sol çaprazından şutunu kaleci Emre kornere tokatladı.

72\'nci dakikada Altay’dan Furkan ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.

82\'nci dakikada ev sahibinde Ferdi’nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Hakan gole izin vermedi.

Normal süre ve uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca seri penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayan BŞB Erzurumspor tur atladı.